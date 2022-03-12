Рука допомоги від Starlink

12 марта 2022 г., 15:05

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Після численних публікацій у соціальних мережах про появу в нашій країні обладнання для підключення до сервісу Starlink ми вирішили нагадати про його можливості.

Цікавий факт - на офіційному сайті Starlink з'явилася можливість замовлення цього сервісу в нашій країні. Нагадаю, що це сталося після того, як на третій день війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску із проханням надати нашій країні обладнання для організації каналів зв'язку із сервісом Starlink. І вже за кілька днів Михайло Федоров опублікував у своєму tweeter фотографію з першою партією систем зв'язку Starlink. А за цим різні державні структури стали давати інформацію про введення в дію каналів широкосмугового космічного зв'язку.



Жодних офіційних коментарів ні від Мінцифри, ні від Держспецзв'язку у зв'язку з цією подією не надходило, що можна пояснити режимом таємності щодо інформації про впровадження в українських держструктурах сервісу Starlink. Втім, мер Житомира Сергій Сухомлін на своїй Facebook сторінці пожартував, що за допомогою обладнання Starlink, що прибуло, «дивитимемося мультики про покемонів». А «Укренерго» повідомило, що має намір використовувати супутникові канали зв'язку Starlink для моніторингу та синхронізації параметрів роботи енергосистеми країни.

Варто мати на увазі, що тепер Starlink надає комерційні послуги доступу в Інтернет тільки в обмеженій географічній області в північній частині США і Канаді. З іншого боку, у світі налічується близько 145 тис. бета-тестерів цього сервісу.

Технічні можливості каналу Starlink, що формується передачі даних через супутник, становлять від 100 до 200 Мбіт/c при латентності порядку 20 мс. Ці дані підтверджуються звітами бета-тестерів, серед яких і українець Олег Кутков.

Комплект обладнання, куди входять термінал, монтажний штатив і маршрутизатор коштуватиме $499, а вартість місячної підписки – $99.

Зрозуміло, що в умовах воєнного часу такі витрати невеликі, якщо врахувати, що йдеться про гарантований широкосмуговий інтернет-канал з непоганими характеристиками.

Здається, що і у мирний час ця технологія знайде своє застосування як резервну для забезпечення підвищеної стійкості до відмови.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист