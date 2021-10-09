RRC провела партнерскую конференцию Lenovo Infrastructure Solution Group

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Компания RRC совместно с киевским офисом Lenovo провела конференцию для партнеров, на которой были представлены подходы компании в сложившейся ситуации, вызванной пандемией, а также новые решения вендора.

В своем приветственном слове руководитель департамента серверных и инфраструктурных решений RRC Игорь Рисман отметил ряд моментов, которые делают выгодным работу с дистрибьютором. Он отметил, что направлением Lenovo в компании занимаются пять сотрудников, это позволяет быстро и компетентно обрабатывать любые запросы партнеров, которые они получают от заказчиков. Так, например,Александр Иващенко является единственным в Украине сертифицированным тренером Lenovo ISG по обучению персонала. Каждые полгода компания организует курсы по повышению квалификации партнеров.

В числе важных составляющих подходов RRC, выступающий отметил наличие склада, на котором хранится большое количество техники: серверы, СХД, блейд-системы. Такой подход позволяет проводить тестирование оборудования заказчиком или выполнять при необходимости пилотные проекты. Игорь Рисман также отметил важность предоставляемого сервиса. Компания готова предлагать уникальные возможности по продаже сервиса – не только пакетом, но и по контракту, в котором, например, будет прописана либо поддержка оборудования, уже не доступная стандартными пакетами, либо уникальные условия по времени реакции или поддержки. RRC также готова обеспечивать маркетинговой поддержкой. Каждый квартал компания проводит различные мероприятия, семинары, неформальные встречи партнеров.

Игорь Рисман также обратил внимание на то, насколько важными в нынешних условиях являются финансовые условия в рамках проведения проектов. RRC готова подходить к индивидуальным потребностям заказчиков для финансирования того или иного проекта. У компании есть достаточно глубокая кредитная линия Lenovo, поэтому она может размещать большие заказы без предоплаты.

«Наша компания работает по классической схеме, и у нас нет «карманных» партнеров – для всех интеграторов условия равные. Lenovo является единственным производителем в серверном портфеле компании, так что партнерам не нужно беспокоиться, что какая-то конфиденциальная информация попадет к конкурентам. И вот уже два года подряд наша компания отмечается Lenovo, как дистрибьютор №1 на рынке СНГ», подытожил свое выступление Игорь Рисман.

Руководитель департамента Infrastructure Solution Group компании Lenovo в Украине Антон Толмачев отметил, что линейка серверов включает широкий спектр моделей – от стоечных начального уровня до 4—8-процессорных систем, систем с высокой плотностью и водяным охлаждением. Компания поставляет широкий ассортимент СХД в рамках стратегического альянса с NetApp. Причем Lenovo полностью производит СХД, контроллеры и полки. у NetApp покупается только ОС. Компании рассматривают этот альянс достаточно успешным и развивают партнерство.

Отдельно Антон Толмачев остановился на поставках HСI-решения Lenovo. «Серверы все больше становятся унифицированным товаром. Просто продавать коробки уже не интересно, маржа не очень большая. Мы предлагаем поставки комплексных решений на базе наших аппаратных платформ», отметил он. Компания поставляет решения с предустановленным ПО от Nutanix, VMware, Microsoft, IBM, SAP, Veeam и других глобальных лидеров. Причем в канале Lenovo предлагаются очень конкурентные цены на софт этих производителей.

Антон Толмачев сообщил, что в последнее время начали появляться интересные проекты. Например, в ближайшее время будет объявлена поставка суперкомпьютера от Lenovo для украинского заказчика. Заканчивается внедрение в «Киевстар» систем на базе Microsoft Azure Stack.

«Что касается самого цикла продаж, то RRC помогает нам в планировании. Модель работы, и это официальная политика компани, построена следующим образом - Lenovo не создает свой большой пул продавцов. Бизнес развивается через партнерский канал», заявил Антон Толмачев.

Отвечая на вопросы по логистике, которые сегодня коснулись всех поставщиков из-за глобального дефицита компонентов, выступающий выделил несколько важных моментов. Один из них - компания может заранее на заводе делать предварительный просмотр, до того как тендер по проекту будет запущен, и это уже экономит время.

Как построить ЦОД на решениях Lenovo, рассказал технический специалист RRC по серверным платформам вендора Александр Иващенко. Прежде всего он обратил внимание на процесс трансформации ЦОД. Здесь происходит виртуализация и переход к программно-определяемым ЦОД. Так, если в 1995 г. ЦОД имели традиционную инфраструктуру, то в 2011 г. это была конвергентная инфраструктура, в 2014 г. – гиперконвергентная, а сегодня – это программно-определяемые ЦОД. Естественно, под различные задачи используется различное оборудование. У Lenovo есть компоненты, из которых все это можно построить. Так, ThinkSystem включает серверное оборудование и массивы хранения данных.

Lenovo ThinkSystem включает серверное оборудование и массивы хранения данных

Если говорить о решениях как таковых, то это ThinkAgile, которое включает гиперконвергентные системы, программно-определяемые СХД и программно-аппаратные комплексы.

Далее докладчик перешел к описанию аппаратных средств. Он начал с серверов Lenovo, линейка которых достаточно обширная - от стоечных и башенных машин начального уровня с одним процессором до стоечных многопроцессорных систем для критически важных приложений. Есть и системы специально для ИИ-задач на базе GPU. Компания поставляет также высокоплотные решения, позволяющие установить в отсеке 2U четыре сервера.

Для повышения надежности серверы оборудованы системой предсказания сбоев. Это позволяет заменять компоненты с пониженной надежностью в спланированное время. Кроме надежности, серверы Lenovo характеризуются также высокой производительностью. Так, с 2001 г. они установили 385 рекордов. Дизайн обеспечивает удобство и безопасность пользования - большинство компонентов заменяется без инструментов. Компоненты, заменяемые пользователем и без остановки системы, выделены соответствующим цветом, для быстрого поиска неисправностей используется световая диагностика.

Дизайн обеспечивает удобство и безопасность пользования

Затем Александр Иващенко подробно остановился на конкретных моделях. Так, двухпроцессорный (Intel Ice Lake) сервер ThinkSystem SR650 V2 предназначен для широкого (за редким исключением) круга задач, поддерживает Intel Optane DC Persistent Memory, в нем могут быть установлены до 20 HDD формата 3,5” и до 32 устройств NVMe. ThinkSystem SR630 V2 практически такая же, как и предыдущая модель, однако устанавливается в отсек 1U. В системе используется SSD-накопители E1.S нового современного форм-фактора.

Также двухпроцессорный сервер ThinkSystem SR670 V2 ориентирован на задачи машинного обучения и ИИ. Охлаждение серверов Lenovo гибридное – воздух плюс вода. Системы высокой плотности ThinkSystem SD630 V2 предназначены для высокопроизводительных вычислений и ИИ. Они базируются на процессорах Intel Ice Lake, оборудованы 16 слотами для ОЗУ DIMM DDR4 3200 МГц и имеют фронтальный доступ к системе IO. Модели серверов SD650 V2 и SD650-N V2 могут устанавливаться в одну модель шасси. У компании есть сервер с прямым жидкостным охлаждением - ThinkSystem SD650 V2.

С серверным оборудованием может поставляться ПО централизованного управления инфраструктурой XClarity Administrator. Оно включает, в частности, удобный GUI, не требует установки агентов и драйверов и интегрируется с платформами виртуализации VMware и Microsoft.

Lenovo предлагает решения и для IoT. Они включают персональные устройства визуализации, оконечные устройства для взаимодействия с внешним миром, устройства для вычислений в облаке и для периферийных вычислений. Последние являются ответом на растущий спрос обработки данных вне ЦОД.

Они могут работать в диапазоне температур 0—50° С, имеют пылевой фильтр и защиту от вскрытия.

Следующей темой были массивы хранения данных. Согласно отчету IDC ESS Forecast Dec 2020, мировой рынок разных типов СХД постоянно растет, и рабочие нагрузки SAN переносятся на All Flash Array (AFA). На фоне этого Lenovo за два года поднялась в сегменте Entry Storage с седьмого места на второе. В целом, с 2018 г. компания втрое увеличила свою долю рынка.

У Lenovo на данный момент есть две линейки СХД. Это системы начального и среднего уровня ThinkSystem DE (Data Entry) Series и ThinkSystem DM (Data Midrange) Series. Первые являются простыми в управлении высокопроизводительными и недорогими системами, оптимизированными для нагрузок с низкими задержками, а DM Series предназначена для решения общих задач ИТ и обеспечивает надежное управление данными. Альянс с Veeam позволил предоставить заказчикам полное решение по резервному копированию.

Компания поставляет также программно-определяемые решения ThinkAgile. Они потребляют небольшие ресурсы, характеризуются быстрым запуском, единым управлением и мониторингом, масштабируемостью по мере роста и поддержкой из единого окна. В область использования решения входят, в частности, корпоративные приложения, защита данных и катастрофоустойчивость, частные и гибридные облака, VDI, большие данные.

Все решения ThinkAgile обеспечиваются сервисной поддержкой Lenovo. Предварительная интеграция включает продажу, отгрузку и поддержку как единой системы; в процедуру развертывания входят проверка на заводе, услуги по инсталляции и развертыванию, обучение работе с оборудованием; обслуживание включает единое окно сервисной поддержки Lenovo, аппаратное и программное обеспечение, проверенные обновления микрокодов.

В заключение своего выступления Александр Иващенко отметил, что высокопроизводительные системы Lenovo сегодня востребованы заказчиками по всему миру. Так, суперкомпьютер «HoreKa» установлен в Технологическом институте KIT, Германия. В нем насчитывается 60 тыс. процессорных ядер, 740 GPU и 220 ТБ ОЗУ. У немецкой пивоваренной компании Krombacher Brauerei работает комплекс Lenovo ThinkAgile VX, компания DreamWorks Animation для производства фильмов также использует аппаратное обеспечение Lenovo. В Украине также число внедрений масштабных проектов компании уже исчисляется десятками.

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