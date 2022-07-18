Львівська i3 Engineering виходить на литовський ринок систем розумного дому

18 июля 2022 г., 17:37

0

Tweet

Український розробник і виробник дротових систем розумного дому i3 Engineering вийшов на ринок Литви. Першими офіційними дистриб’юторами в регіоні стали компанії: Geras Elektrikas та Rass Security Systems.

Компанія Geras Elektrikas заснована у 2016 році та пропонує рішення для домашньої автоматизації, що об'єднують: освітлення, клімат контроль, управління доступом, мультимедіа, відеоспостереження, управління жалюзі, полив, енергоспоживання в єдину систему. Команда Geras Elektrikas – це професіонали з більше ніж шестирічним досвідом роботи.

Команда Rass Security Systems є дистриб'ютором та інтегратором, вони працюють на регіональному ринку понад 20 років. Компанія йде в ногу з потребами клієнтів і пропонує широкий асортимент якісних продуктів безпеки в різних категоріях, таких як системи запобігання вторгненню, моніторинг, контроль доступу, домофони та системи розумного дому.

«Ми продовжуємо працювати й збільшувати потужності. Офіційно стартуємо в Литві та зовсім скоро оголосимо про нові угоди на Європейському ринку. Інсталятори дуже зацікавлені в співпраці з нами, адже система дуже легко встановлюється, налаштовується і її можна застосовувати в різних галузях. Серед іншого, співпраця на умовах дистрибуції передбачає технічну та маркетингову підтримку, навчання та тренінги, розробку кастомізованих рішень», – говорить Юрій Цигиль, директор з продажів.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet