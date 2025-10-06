Розробника monobank оцінили у 1 млрд дол.

6 октября 2025 г., 15:25

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголошує про інвестицію в український IT-холдинг Fintech-IT – розробника програмного забезпечення для цифрового банкінгу. З оцінкою компанії у 1 млрд дол. у рамках цього раунду інвестицій, що робить її першим фінтех-«єдинорогом» з України. Таким чином UMAEF приєднується до засновників компанії Олега Гороховського та Михайла Рогальського, та стає першим фінансовим інвестором та єдиним акціонером окрім засновників. Окрім своєї прямої інвестиції, фонд очолює консорціум американських приватних інвесторів, що інвестують разом із UMAEF.

Залучені в результаті цього раунду кошти Fintech-IT планує спрямувати на подальший розвиток своїх рішень та розширення продуктового портфеля, зокрема у сфері фінансування та бізнес-послуг для SMB.

Fintech-IT розробляє інтегровані програмні рішення для цифрового банкінгу та є розробником програмного забезпечення monobank. Два роки поспіль monobank включається до списку 250 кращих фінтех-компаній світу та 35 провідних глобальних нео-банків за версією CNBC. Станом на вересень 2025 року він обслуговує 9,9 млн клієнтів та стабільно демонструє найвищий рейтинг NPS у банківському секторі України. Технології компанії також допомагають десяткам тисяч малих та середніх підприємств в Україні безперешкодно приймати цифрові платежі, тим самим підтримуючи розвиток екосистеми МСП у країні.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» тощо. Холдинг є постачальником ПЗ для «УніверсалБанк» в межах проєкту monobank. Останній менш ніж за 8 років банк став другим найбільшим в Україні за кількістю платіжних карток фізичних осіб та підприємців. Станом на вересень 2025 року monobank обслуговує 9,9 млн клієнтів

Також Fintech-IT створює й розвиває власні продукти, зокрема: market by mono (маркетплейс, що поєднує продавців і покупців); Expirenza (платформа цифровізації оплати, чайових і меню для ресторанів); Base by mono (сервіс монетизації для онлайн-креаторів); Loyalty.аi (платформа, яка дозволяє партнерам просувати свої програми лояльності у застосунках банків).

UMAEF був створений Конгресом США у 1994 році та є корпорацією, зареєстрованою у штаті Делавер, яку очолюють досвідчені американські бізнес-професіонали, а початкове фінансування у розмірі 150 млн дол. було надано урядом США. За більш як 30 років роботи UMAEF інвестував 190 млн дол. у 143 компанії, які загалом працевлаштовують понад 27 тис. осіб в Україні та Молдові.

