Розробку роботів-саперів почали «Нова пошта» разом із «ДСНС України»

17 августа 2022 г., 12:58

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У ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а «Нова пошта» взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів. Це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, та ще один вид – для суші. Вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя піротехніків. У планах партнерів розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.

«Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тис. квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми накопичили чималий досвід у сфері роботизації. Разом з українськими стартапами й власною R&D-командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя», – сказав Олексій Тараненко, директор з розвитку «Нової пошти».

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