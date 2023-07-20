Розподіл ноутбуків та планшетів у закладах освіти можна відстежувати онлайн

20 июля 2023 г., 19:25

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Українські заклади освіти за підтримки партнерів регулярно отримують необхідні для навчання ноутбуки та планшети. У межах ініціативи «Ноутбук кожному вчителю» за час війни передано понад 130 тис. пристроїв для вчителів та учнів.

Щоб техніка розподілялася в заклади освіти, які дійсно цього потребують, та використовувалася за призначенням, «Мінцифра» разом з «Міністерством освіти і науки» запускають інтерактивний дашборд, де кожен зможе відстежувати, які саме гаджети та в які заклади освіти надійшли. Панель містить інформацію з лютого 2022 року. Дані можна фільтрувати за областями, населеними пунктами, кількістю, користувачами та типом обладнання.

Дашборд надасть можливість батькам, освітянам, громадам та ЗМІ відстежувати процес передання техніки, а партнери з розвитку отримають зручну систему для аналізу та оцінювання актуальних потреб.

Усю техніку, яку передають партнери, автоматично під’єднуватимуть до електронної системи менеджменту. Так профільні міністерства та військові адміністрації матимуть доступ до оперативних даних щодо статусу роботи кожного ноутбука чи планшета.

Дашборд також має функцію зворотного зв’язку. Тож якщо в таблиці відсутні дані про те, що заклад освіти отримав техніку, або ж навпаки – навчальний заклад її не отримав, хоч це зазначено в таблиці, можна повідомити про це в спеціальній формі.

Українські освітні заклади отримують гаджети завдяки Фундації Олени Зеленської, Google, HP, Європейському Союзу, урядам Кореї, Норвегії, Японії, Ірландії, KOICA, Apple, UNICEF, World Vision, USAID, благодійному фонду Співдія, EU4Skills, Global Business Coalition for Education.

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