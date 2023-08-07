Розпочато прийом заявок українських стартапів на TechCrunch Disrupt 2023

7 августа 2023 г., 15:45

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Як відомо, торік у жовтні стартапи представили Україну окремим павільйоном на TechCrunch Disrupt – події для технологічної спільноти, яку щорічно відвідують до 10 тис. учасників зі 125 країн. Планується, що й цього року українські проєкти також візьмуть участь у заході, який відбудеться у вересні 2023 у Сан-Франциско.

Український фонд стартапів разом з Ukrainian bridge та Techosystem, за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Генерального консульства в Сан-Франциско та Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошують про початок відбору українських стартапів для участі в TechCrunch Disrupt 2023, яка пройде з 19 по 21 вересня.

За результатами конкурсу, комісія у складі експертів з бізнесу, венчурноо напрямку, IT-екосистеми, а також представників Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України та Агентства США з міжнародного розвитку USAID, обере 10 стартапів для участі у цьогорічній делегації від України на TechCrunch Disrupt 2023.

Кого шукають

Головні вимоги до стартапів при відборі:

– початковий етап проєктів (Pre-Seed, Seed або Series A),

– наявність функціональних прототипів для демонстрації продуктів,

– англомовні засновники або представники команд.

Особлива увага – на позиціювання стартапів. Проєкти мають бути зареєстровані та здійснювати свою діяльність в Україні та підкреслювати своє українське походження у публічній комунікації: від соціальних медіа до профільних відкритих джерел, як Crunchbase, Pitchbook тощо, та ЗМІ.

Окрім цього, при відборі журі звертатиме увагу на перспективу залучення інвестицій, наявність перших користувачів, а також роль участі у конференції для кожного стартапу.

Яка програма цьогоріч

У програмі TechCrunch Disrupt 2023 вказані напрямки, за якими будуть розподілені учасники та спікери з індустрій, серед них – SaaS, ШІ-технології, кібербезпека, фінтек, хардвер, космічні технології тощо.

Українські стартапи, які ввійдуть до складу делегації, будуть представлені окремою “алеєю”, де кожен проєкт зможе презентувати свій стенд та взяти участь у презентації технологічної екосистеми України на сцені для відвідувачів події.

Також у програмі заплановані власні івенти – закриті зустрічі із венчурними інвесторами, урядовцями та українськими стартапами для обговорення подальшого розвитку технологічної екосистеми України.

“Українські продукти стають все більш помітними на технологічному ландшафті світу. В першу чергу, цьому сприяє саме активна репрезентація нашої tech екосистеми на міжнародних конференціях. Минулого року Україна брала участь у TechCrunch Disrupt вперше та викликала великий інтерес з боку бізнес-спільноти. Цього року очікуємо на ще більший успіх українського павільйону, новини про нові партнерства і залучені інвестиції», — зазначає заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

«TechCrunch Disrupt стане ефективним майданчиком для зустрічі українських стартапів із глобальними інвесторами та технологічними гігантами. Разом ми будуємо новий економічний ландшафт, де креативність та інновації стають візитівкою України у світі. Інвестиції, які ми залучимо в перспективні проєкти, також підтримають наші зусилля у відбудові країни», – коментує Олександр Грибан, спеціальний радник міністра економіки України з питань інвестицій, інновацій та страхування воєнних ризиків, Керівник інвестиційної команди Advantage Ukraine.

Як взяти участь у відборі

Для того, щоб стартапам взяти участь у відборі, необхідно заповнити заявку, що буде розглянута комісією на відповідність умовам конкурсу. Якщо проєкт відповідає всім вимогам – його запрошують до участі у публічному пітчингу для презентації стартапу українським та іноземним експертам. За результатами пітчинг-сесій журі обере 10 компаній, які долучаться до української делегації на TechCrunch Disrupt 2023.

Дедлайн подачі заявок від стартапів – до 20 серпня 2023 року.

Публічний пітчинг відбудеться 23 серпня 2023 року.

“До складу української делегації на TechCrunch увійдуть досвічені українські стартапи, які є конкурентними та пропонують інноваційні рішення в agtech, fintech, cybertech, deep space tech та AI. У Кремнієвій долині найбільша концентрація інвесторів, що відкриває широкі перспективи для наших tech компаній. Насичена програма місії передбачає спільні заходи з університетом Берклі, інвестиційними фондами, що створює додаткові можливості для партнерств та залучення інвестицій. Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” продовжує системно підтримувати участь українських компаній у таких масштабних заходах”, – зазначає Олеся Залуська, керівниця Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

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