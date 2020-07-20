Розничная сеть «Киевстар» расширилась до 500 магазинов, в планах еще 44

20 июля 2020 г., 14:55

Компания «Киевстар» открыла 500-й магазин в г.Ильинцы Винницкой области. В текущем году акцент в развитии розничной сети оператора делается именно на малых населенных пунктах и отдаленных жилых районах больших городов. Такая стратегия продиктована желанием быть ближе к клиентам и сделать сервис доступнее. В планах до конца года расширить сеть до 544 торговых точек.

«В марте и апреле в магазины "Киевстар", которые работали в особом режиме, обратилось около 645 тыс. абонентов, в то время как в мае и июне этот показатель уже превысил 700 тыс. посетителей. Мы уверены в выбранной нами стратегии и продолжаем динамичное расширение сети фирменных магазинов», – говорит Ольга Смыслёнова, руководитель дирекции розничных продаж «Киевстар».

Ежегодно в магазины «Киевстар» обращаются около 14 млн абонентов, большинству из которых нужна консультация или сервисная услуга. Только в 2019 г. услугу по замене карт SIM на USIM предоставили около 2,5 млн. раз.

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