Розбудова ІТ-служби. Тор5 помилок і трохи рекомендацій

4 марта 2025 г., 19:03

+11

голос Tweet

Побудова ІТ-служби це завжди не просте завдання і у кожній галузі є своя специфіка у цій справі. З усім тим, є і багато спільного, особливо коли мова йде про помилки у побудові системи управління ІТ.

Враховуючи багаторічний досвід роботи із десятками різних бізнесів з різних галузей спробував систематизувати Тор5 помилок, що впливають на стан ІТ на підприємстві і, як наслідок, на результат. Причому як з погляду CEO, так і CIO

1. Неправильне позиціювання IT у контексті поточного корпоративного управління (помилка CEO)

2. Відсутність розуміння важливості, терміновості та цінності покращення управління IT на підприємстві (помилка CEO та CIO)

3. Недостатня комунікація, та “продаж ІТ служби внутрішньому замовнику” (помилка CIO)

4. Завищені очікування від ІТ при недостатніх ресурсах (помилка CEO)

5. Спроби зробити “все і зараз“ (помилка CIO)

Трохи рецептів, дуже конспективно:

• Створіть комітет такий як рада з управління ІТ, для надання повноважень та відповідальності за стратегічні ІТ-рішення.

• Спільно з бізнесом визначте та узгодьте очікувану цінність від ІТ.

• Підготуйте три бізнес-кейси, які продемонструють бізнес-переваги запропонованих інвестицій в ІТ.

• Визначте та використовуйте різні канали комунікацій із бізнесом.

• Спробуйте визначити ваших агентів впливу у департаментах компанії та будуйте свою мережу.

• Очевидне, але дуже часто неймовірне для CIO: “Навчитися казати “Ні”, але тільки обґрунтовано”.

Безумовно, розбудова ІТ-служби це дуже не проста, але й вкрай важлива, справа. Більше про це та ще багато іншого і цікавого для ІТ-директорів у спеціальній програмі ‘CIO Open the Future Pro’ , яка починається 8 травня.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS