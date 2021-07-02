Рост рынка гарнитур виртуальной реальности превысил 53%

2 июля 2021 г., 14:25

Глобальные поставки гарнитур виртуальной реальности в начальной четверти 2021 г. выросли на 54% «YoY», — сообщает IDC. На долю автономных моделей в авангарде с Oculus Quest 2 и HTC Vive Focus пришлось 82,7% общих поставок, тогда как годом ранее насчитывалось 50,5%.

Следом за лидером — Oculus — разместились китайские компании DPVR и Pico, рост поставок которых достиг 108,6% и 44,7% соответственно. HTC и Sony замкнули Тор-5 крупнейших поставщиков VR-гарнитур.

По итогам 2021 г. аналитики прогнозируют увеличение рынка в натуральном выражении на 28,9%. Более высокой позитивной динамике с высокой долей вероятности помешает дефицит комплектующих у некоторых вендоров. При среднегодовом росте в пределах 41,4%, в 2025 г. мировой рынок освоит не менее 28,6 млн подобных устройств.

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