Рост мирового рынок умных колонок превысил 4%

9 марта 2021 г., 12:42

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Strategy Analytics сообщает о 58,2 млн глобально отгруженных в финальной четверти 2020 г. умных колонок и дисплеев. Достигнутый результат оказался на 4,3% выше в годовом сопоставлении. Причем, умные дисплеи продолжают расширять присутствие на рынке — за год их позиции укрепились с 22 до 26%.

Вопреки негативным вызовам, связанным с пандемией COVID-19, выход новых моделей от Apple, Amazon, Google, Alibaba и Baidu в преддверии высокого предновогоднего сезона позволил рынку выйти в плюс по поставкам.

Ведущим вендором умных колонок с долей 28,3% оставалась Amazon. Перенесенный Prime Day и высокий сезонный спрос привели к первому росту после двух кварталов спада. Несмотря на незначительное сокращение поставок Google сохранила вторую позицию и оставила за собой 22,6% рынка. Совместными усилиями обе компании по-прежнему удерживают более полвины рынка. Благодаря старту продаж недорогой (99 долл.) модели HomePod Mini, Apple улучшила прошлогодний результат на 3,1% и увеличила подконтрольную долю до 7,8%.

В целом за 2020 г. объем мирового рынка умных колонок и дисплеев впервые превысил 150 млн устройств.

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