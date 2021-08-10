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Рост мирового рынка серверов в 2021 г. превысит 5%

10 августа 2021 г., 13:15

Аналитики из Digitimes Research сообщают, что во втором квартале 2021 г. поставки серверов на мировой рынок увеличились лишь на 9,2% "QoQ". Более ранние прогнозы говорили об увеличении рынка не менее чем на 14%, однако свою негативную роль сыграл дефицит компонентов и чипов.

В третьем квартале ожидается рост поставок по измерителю "квартал к кварталу" на 13%.Позитвиная динамика будет подкрепляться заказами со стороны крупных операторов ЦОД США и Китая, а также стабильно растущим интересом заказчиков к облачным услугам, корпоративным AI-решениям и высокопроизводительным компьютерным вычислениям. Именно в третьем квартале ожидаются пиковые поставки всего 2021 г., а лучшую динамику по измерителю "QoQ" продемонстрирует Microsoft.

Соотношение глобальных поставок серверов по полугодиям составит 45:55. В целом за 2021 г. глобальные поставки серверов вырастут на 5,1%, что позволит преодолеть рубеж в 17 млн отгруженных устройств.

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