Рост мирового рынка серверов в 2021 г. превысит 5%

10 августа 2021 г., 13:15

Аналитики из Digitimes Research сообщают, что во втором квартале 2021 г. поставки серверов на мировой рынок увеличились лишь на 9,2% "QoQ". Более ранние прогнозы говорили об увеличении рынка не менее чем на 14%, однако свою негативную роль сыграл дефицит компонентов и чипов.



В третьем квартале ожидается рост поставок по измерителю "квартал к кварталу" на 13%.Позитвиная динамика будет подкрепляться заказами со стороны крупных операторов ЦОД США и Китая, а также стабильно растущим интересом заказчиков к облачным услугам, корпоративным AI-решениям и высокопроизводительным компьютерным вычислениям. Именно в третьем квартале ожидаются пиковые поставки всего 2021 г., а лучшую динамику по измерителю "QoQ" продемонстрирует Microsoft.



Соотношение глобальных поставок серверов по полугодиям составит 45:55. В целом за 2021 г. глобальные поставки серверов вырастут на 5,1%, что позволит преодолеть рубеж в 17 млн отгруженных устройств.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!