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Рост мирового рынка компьютеров превысил 53%

7 мая 2021 г., 15:25
Рост мирового рынка компьютеров превысил 53%

Согласно подсчетам Canalys, мировой рынок компьютеров (включая планшеты) по итогам периода с января по март 2021 г. сумел закрыть четвертый кряду квартал роста. Глобально отгружено 122,1 млн устройств, что на 53,1% больше в годовом сопоставлении.

Рост мирового рынка компьютеров превысил 53%

Отличную динамику показали хромбуки и планшеты, поставки которых достигли 12,0 млн (+274,6% «YoY») и 39,7 млн (+51,8% «YoY») соответственно. В частности, в сегменте хромбуков лидерство сохранила HP, улучшившая прошлогодний показатель на 633,7% и преодолевшая отметку в 4 млн отгруженных устройств. Первым в планшетном направлении оставалась Apple, выросшая в натуральном выражении на 50,3% (15,2 млн поставленных iPad). Исходя из количества направленных в каналы настольных систем, ноутбуков и планшетов на первой позиции закрепилась Lenovo — вендор отгрузил не менее 24,0 млн компьютеров.

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