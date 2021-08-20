Рост мирового рынка компьютеров-моноблоков не превысит 1%

20 августа 2021 г., 15:15

Как полагают эксперты из Digitimes Research, в третьей четверти 2021 г. мировой рынок компьютеров категории «all-in-one» увеличился лишь на 1% «QoQ». Как итог, объем поставок будет соответствовать результату годичной давности. Несмотря на здоровый спрос, низкую позитивную динамику аналитики склонны связывать с массовыми перебоями в поставках отдельных комплектующих.

Во втором квартале года проблема с дефицитом компонентов также имела место, что позволило отгрузить лишь 3,37 млн моноблоков и особо не улучшить результат по измерителю «YoY».

Исходя из того, что общие поставки настольных компьютеров в первой половине 2021 г. замедлились, после значительного роста во второй половине 2020 г., доля компьютеров AIO в общих поставках desktop-систем увеличилась до 14%.

Благодаря заказам от Apple, Quanta Computer остается крупнейшим контрактным производителем рассматриваемых ПК. За счет роста заказов со стороны Acer, Wistron закрепилась на второй строке рейтинга. Совместно, Quanta и Wistron контролируют свыше 60% мирового рынка компьютеров-моноблоков.

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