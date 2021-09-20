Рост мирового полупроводникового рынка в этом году превысит 17%

20 сентября 2021 г., 15:00

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Обновленный прогноз аналитиков из IDC говорит о росте мирового полупроводникового рынка в 2021 г. на уровне 17,3% «YoY». Для сравнения, позитивная динамика в 2020 г. достигла 10,8%. К середине 2022 г. ситуация на рынке должна сбалансироваться, причем уже в 2023 г. допускается высокая вероятность перепроизводства вследствие нынешнего массового расширения имеющихся производственных мощностей.

Несмотря на очередную волну COVID-19, потребление электроники остается на высоком уровне. Отмеченные темпы роста связываются, с активным спросом на мобильные телефоны, ноутбуки, серверы, чипы для автомобильной промышленности, решения для умного дома, игровые продукты, носимые гаджеты и точки доступа Wi-Fi, а также соответствующим увеличением отпускных цен на память. Причем, уровень загрузки производственных мощностей многих полупроводниковых компаний уже находится около отметки в 100%.

Аналитики ожидают, что выручка от поставок 5G-полупроводников в нынешнем году вырастет на 128% «YoY», а сегмент кремниевой начинки для мобильных телефонов отчитается ростом на 28,5%. Сегменты игровых консолей, решений для умного дома, носимых гаджетов вырастут на 34%, 20%, 21% соответственно. Направление автомобильных полупроводников вырастет на 22,8%, поставки микросхем для ноутбуков и серверов х86 выйдут в плюс по доходам на 11,8% и 24,6% соответственно.

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