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Рост мирового компьютерного рынка превысил 11%

10 июля 2020 г., 12:55
Рост мирового компьютерного рынка превысил 11%

Анализ рынка традиционных ПК от IDC говорит о глобальных поставках по итогам второго квартала 2020 г. не менее 72,3 млн устройств. Общее количество отгруженных ноутбуков, настольных систем и рабочих станций выросло в годовом сопоставлении на 11,2%.

По мере ужесточения ограничений, связанных с COVID-19, первые несколько недель квартала спрос на ноутбуки продолжал расти удовлетворяя потребности заказчиков в организации мест удаленной работы и обучения. Имевшиеся еще в начале рассматриваемого периода проблемы с логистикой к концу квартала разрешилась. Сочетание этого фактора с планомерным восстановлением темпов производства ПК позволило ритейлерам и дистрибьюторам нормализовать уровень складских запасов и удовлетворить всплеск спроса.

Поставки ПК в страны EMEA превзошли смелые оптимистичные ожидания и отчитались уверенным двузначным ростом относительно предыдущего года. Высокая позитивная динамика также была зафиксирована в США.


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