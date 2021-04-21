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Рост цен на память DRAM превысит 18%

21 апреля 2021 г., 11:48
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Рост цен на память DRAM превысит 18%

Хотя переговоры относительно цен на память между поставщиками DRAM и ключевыми компьютерными ОEM все еще продолжаются, контрактные цены на модули продолжают расти. По оценкам TrendForce, в настоящее время средняя стоимость наиболее востребованных модулей DDR4 1G*8 2666Mbps выросла почти на 25% "QoQ". Кроме того, в сегментах мобильной, графической и серверной DRAM также наблюдается высокий рост ASP.

Как результат, аналитики пересмотрели более ранний прогноз роста PC DRAM во второй календарной четверти с 13-18%, до 18-23% "QoQ". Однако фактическое повышение цен на различные категории продуктов будет зависеть от производственных мощностей, выделенных чипмейкерами под DRAM.

В сегменте PC DRAM рост стоимости на модули во многом связывается со стабильно высоким спросом на ноутбуки. Второй квартал традиционного является сезоном пикового выпуска устройств – в нынешнем году за период с апреля по июнь производство ноутбуков вырастет почти на 8% "QoQ". Кроме того, на руку участникам рынка играет факт относительно низких темпов глобальной вакцинации, что значительно удлинит период удаленной работы и дистанционного образования. Это, в свою очередь, сохранит спрос на ноутбуки и приведет к дальнейшему повышению цен на DRAM для ПК.

Сравнительно высокие темпы миграции в облака отражается также на удорожании серверной памяти. Прогнозируется, что контрактные цены на серверную DRAM во второй календарной четверти вырастут на 20-25% "QoQ".

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