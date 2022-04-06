росія вимушена звертатися до Китаю за мікрочіпами для банківських карток

6 апреля 2022 г., 13:55

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Як повідомляє Reuters, росія звернулася до китайских виробників мікрочіпів, щоб обійти західні санкції, які підвищили попит на банківські картки, пов’язані з платіжною системою «Мир». Про це заявив керівник внутрішньої платіжної системи.



Санкції Заходу, запроваджені проти росії через її вторгнення в Україну, відрізали Москву від світової фінансової системи та майже половини її золотовалютних резервів у розмірі 640 мільярдів доларів.



Член правління Національної системи платіжних карт (НСПК) Олег Тишаков заявив, що росія стикається з дефіцитом мікрочіпів, оскільки азіатські виробники призупиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою після санкцій.



«Ми шукаємо нових постачальників мікрочіпів і [знайшли] пару в Китаї, процес сертифікації триває», – заявив Тишаков на конференції у вівторок, не надавши додаткових подробиць.



Деякі найбільші російські банки більше не мають доступу до глобальної банківської системи обміну SWIFT, а міжнародні платіжні картки Visa і MasterCard припинили обслуговувати російські рахунки за кордоном. Минулого місяця зв’язок Миру з Apple Pay було вилучено.



Згідно з підрахунками Reuters на основі даних системи, НСПК випустила понад 2 мільйони карток «Мир» у період з кінця 2021 року по березень 2022 р, при цьому загальна кількість карт в країні зараз становить 116 мільйонів.



Усі великі російські банки повідомили про збільшення попиту на картку «Мир», яку деякі зараз випускають у кобренді з китайською UnionPay, альтернативною платіжною системою Visa і MasterCard для покупок росіянами за кордоном.



Картки «Мир» також приймаються деякими банками в Туреччині, В’єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Грузії в сепаратистських регіонах Південної Осетії та Абхазії.

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