ASUS випускає нові NUC

16 января 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія ASUS на CES 2024 анонсувала нові компактні ПК лінійки NUC.



Відразу після завершення угоди про придбання ASUS бізнесу Next Unit of Computing (NUC) у компанії Intel бренд ASUS ROG створив перший ROG NUC – компактний і водночас потужний ПК під кодовою назвою Scorpion Canyon.



В основі ROG NUC лежить потужний процесор Intel Core Ultra 7 або Core Ultra 9, який забезпечує безпрецедентну ігрову продуктивність. Гібридна мікроархітектура цих процесорів пропонує розширену підтримку багатозадачності завдяки додатковим енергоефективним ядрам (E-ядрам), а технології Intel Thread Director й Intel Smart Cache оптимізують робочі завдання для комфортної гри. Оснащений дискретною відеокартою NVIDIA RTX 4060 або RTX 4070, комп’ютер ROG NUC створює зображення з роздільною здатністю 4K, яке може виводитися на чотири монітори одночасно.



Конструкція корпусу, що не потребує інструментів під час обслуговування, дає змогу швидко підготувати пристрій до роботи, а компактні розміри пристрою (270x180x50 мм) відкривають можливості для ігор будь-де. Переваги ROG NUC не обмежуються лише продуктивністю: цей комп’ютер також поєднується з ігровим контролером ROG Raikiri PRO, що створює новий рівень взаємодії з користувачем. Підсвічування ARGB і застосунок ROG Armory Crate дають змогу створювати світлові ефекти.



Для підключення передбачено роз’єми HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 і бездротовий модуль Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Сумісний із Microsoft Windows 11 і дистрибутивами Linux, ROG NUC забезпечує гнучкість вибору операційної системи.



ROG NUC демонструє прихильність ASUS до інновацій і досконалості в області ігрових рішень, створюючи основу для нової серії надійних ігрових комп’ютерів NUC. Зазначено, завдяки ультракомпактному корпусу, надзвичайній продуктивності та можливості обслуговування без використання інструментів, він відкриває нову еру в ігрових рішеннях NUC, надаючи геймерам можливість вибирати, як, де і в якому стилі вони хочуть грати.



ASUS продовжує розвивати лінійку пристроїв NUC для бізнесу, пропонуючи нову серію цих портативних комп’ютерів, NUC 14 Pro. Нові моделі NUC 14 Pro та NUC 14 Pro+ поєднують у собі якість Intel NUC з новими можливостями. NUC 14 Pro виконаний у корпусі 4x4 з матовим текстурованим покриттям і знімною верхньою панеллю, а NUC 14 Pro+ – у новому корпусі 5x4, виготовленому з високоякісного анодованого алюмінію. Моделі NUC 14 Pro сумісні з Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise і різними дистрибутивами Linux, що робить їх універсальними пристроями для забезпечення динамічних обчислювальних ресурсів, адаптованих до потреб користувача. Оснащені процесорами Intel до моделі Core Ultra 9 з тактовою частотою до 5,1 ГГц, інтегрованою графікою Intel Arc і технологією Intel vPro, ці потужні настільні системи змінюють уявлення про обчислювальні можливості компактних комп’ютерів.



Моделі NUC Pro є першими в лінійці пристроями, які можуть оснащуватися до 96 ГБ пам’яті DDR5-5600, двома SSD NVMe x4 і BIOS з підтримкою адаптерів. Завдяки широкому набору інтерфейсів серія NUC 14 Pro гарантує підключення різноманітних пристроїв. Вони підтримують одночасне підключення до чотирьох моніторів завдяки двом портам HDMI 2.1 (TMDS) і двом портам Thunderbolt 4 (в залежності від моделі). Завдяки двом слотам для встановлення швидкісних твердотілих накопичувачів і можливості розширення дискової підсистеми ці рішення задовольняють різноманітні потреби користувачів у зберіганні даних.



Відсутність гвинтів для кріплення накопичувачів спрощує встановлення, роблячи його швидшим, простішим і безпечнішим. Завдяки тонкому й водночас міцному корпусу з матовим текстурованим (Pro) або анодованим алюмінієвим (Pro+) покриттям панелей, знімній верхній панелі й монтажній пластині стандарту VESA, ці настільні комп’ютери малого формфактора впишуться в будь-який робочий простір. Пристрої супроводжуються трирічною обмеженою гарантією ASUS. Окрім готових до роботи міні-ПК з операційною системою, лінійка NUC пропонує користувачам також плати для модернізації наявних комп’ютерів і комплекти для складання міні-ПК без операційної системи.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0

Tweet