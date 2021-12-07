Rockwell заключает соглашения с Dragos и CrowdStrike в области кибербезопасности

7 декабря 2021 г., 15:35

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Компания Rockwell Automation объявила о новых инвестициях в укрепление своего портфеля в области информационных (ИТ) и операционных (ОТ) технологий и кибербезопасности. В числе инициатив — стратегические партнерствас Dragos и CrowdStrike, а также открытие нового Центра операций по кибербезопасности в Израиле.



«Обеспечение надлежащего уровня кибербезопасности уже не рекомендация - теперь это обязательное требование к промышленным компаниям, - заявила Рейчел Конрад (Rachael Conrad), вице-президент и управляющий директор подразделения глобальных сервисов в Rockwell Automation. - Для производственных компаний защита начинается с надежной базы ОТ. Вот почему мы решили удвоить инвестиции в кибербезопасность и создать самый сильный на рынке специализированный портфель решений в сфере кибербезопасности ИТ и ОТ».



Rockwell Automation и Dragos, мировой лидер в области кибербезопасности систем управления, объявили о партнерстве. Как отмечается, это сотрудничество позволит объединить знания и опыт Rockwell Automation в промышленности и системах автоматизации с уникальными технологиями и услугами Dragos в области обнаружения угроз. Это партнерство даст возможность заказчикам повысить уровень кибербезопасности, эффективнее реагировать на происшествия и обеспечивать более скорое восстановление после инцидентов.



«Наши инвестиции и партнерство с Dragos помогут заказчикам реализовать концепцию «Единого предприятия» (Connected Enterprise) благодаря созданию безопасной ОТ-инфраструктуры, - отметила Рейчел Конрад. - По мере роста частоты и степени серьезности угроз кибербезопасности становится все более очевидной необходимость партнерства лидеров в области автоматизации с лидерами в кибербезопасности. Объединение усилий таких компаний позволит разработать инновационные методы защиты предприятий наших заказчиков».



Rockwell и CrowdStrike объявили о партнерстве для создания комплексных решений в области кибербезопасности. В рамках партнерства компании намерены объединить преимущества облачной платформы Falcon на базе ИИ CrowdStrike и глобальные возможности Rockwell, а также предложения компании в области ОТ, сетевой архитектуры и управляемых сервисов. Сотрудничество позволит разработать дифференцированные решения, направленные на решение самых актуальных проблем заказчиков в области кибербезопасности.



«Партнерство Rockwell и CrowdStrike позволит предложить заказчикам интегрированные комплексные услуги и решения в области информационной безопасности на всех этапах, включая обнаружение угроз, реагирование и восстановление после инцидентов, - комментирует Конрад. - Сочетание платформы CrowdStrike для защиты конечных точек с широким портфолио интегрированных продуктов и услуг Rockwell в области безопасности откроет нашим заказчикам доступ к обеспечению максимально достижимого уровня безопасности из возможных сегодня».



Rockwell Automation также объявила об открытии Центра операций по кибербезопасности в Израиле. Центр расположен в Тель-Авиве, его основной фокус – предоставление дистанционных услуг по обеспечению кибербезопасности заказчикам компании по всему миру. Новый центр стал частью глобальной сети, которая уже насчитывает 15 центров в разных точках земного шара.



Подчеркивается, что открытие центра – очередное свидетельство долгосрочной стратегии компании по инвестированию в кибербезопасность и расширению собственного предложения в этой области. В 2020 году Rockwell приобрела Avnet — израильского поставщика услуг кибербезопасности с более чем 20-летним опытом. В том же году произошло приобретение Oylo — поставщика услуг промышленной кибербезопасности из Барселоны (Испания). Партнерская экосистема Rockwell также включает всемирно известные компании Claroty и Cisco.

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