Роботам поручат повседневные задачи

22 ноября 2021 г., 17:45

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Исследовательская лаборатория X Lab компании Alphabet обновила информацию о своем проекте Everyday Robots, который направлен на разработку роботов, способных выполнять повседневные задачи.

В рамках Everyday Robots создаются не просто забавные устройства, позволяющие наглядно продемонстрировать принципиальные возможности современного уровня разработок в области искусственного интеллекта. Ключевой особенностью проект являются как раз совершенно прикладные задачи.

На данный момент в рамках проекта в X Lab разработано более 100 прототипов. Некоторые из роботов уже используются в офисах компании, где они помогают убирать кафе, вытирать столы или следят за необходимым количеством и расположением стульев в конференц-залах. Каждая система выполняет работу, используя роботизированную руку, которая может открывать двери, двигать стулья или убирать чашки, оставленные на столе.

Универсальность роботов X Lab в значительной степени достигается благодаря ИИ, который позволяет определить наилучший способ выполнения задачи, анализируя данные об окружающей обстановке, собранные бортовыми датчиками робота.

«Используя комбинацию методов машинного обучения, таких как обучение с подкреплением, совместное обучение и обучение на демонстрациях, роботы постепенно приобретают лучшее понимание окружающего мира и становятся более опытными в выполнении повседневных задач», отметил в своем блоге технический директор Everyday Robots Ханс Петер Бродмо (Hans Peter Brøndmo).



Собственная технология искусственного интеллекта, которую X Lab использует в рамках проекта Everyday Robots, с годами значительно усложнилась. «Еще в 2016 году, когда мы не использовали моделирование в небольшой лабораторной конфигурации промышленных роботов, чтобы научиться хватать мелкие предметы, такие как игрушки, ключи или другие предметы домашнего обихода, одному роботу требовалось четыре месяца, чтобы освоить простой захват с вероятностью успеха 75%», - поясняет Брондмо. - «Сегодня один робот учится выполнять сложную задачу, например открывать двери, с 90% успехом и менее чем за день обучения в реальном мире».

Исследователи используют несколько методов для повышения эффективности выполнения задач роботами. Один из них включает обучение программного обеспечения ИИ роботов в смоделированных средах. В экосистеме автономных транспортных средств Waymo, дочерняя компания Google, и ее конкуренты используют аналогичные методы для улучшения своих систем вождения.



Кроме того, ученые работают над способами научить роботов применять знания, которые они извлекли из одной задачи, в других рабочих процессах. Чем больше задач робот может освоить самостоятельно, тем меньше времени и усилий нужно вкладывать в обучение встроенных алгоритмов искусственного интеллекта, что упрощает разработку программного обеспечения.

Сообщается, что X Lab вскоре начнет развертывание своих роботов в некоторых офисах Google в Калифорнии. Лаборатория намерена постепенно расширять масштабы проекта.

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