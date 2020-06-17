 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1220)

07.06 - 14.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Робот Spot от Boston Dynamics уже можно купить — цена 74500 долл.

17 июня 2020 г., 9:25
0 
 

Робот Spot от Boston Dynamics уже можно купить — цена 74500 долл.

Компания Boston Dynmics официально объявила о доступности в продаже четвероногого робота Spot.

Цена на это устройство составляет 74500 долл. Для приобретения нужно зарегистрировать заказ и внести залог в 1 тыс. долл.

Робот Spot от Boston Dynamics уже можно купить — цена 74500 долл.


Boston Dynamics разработала нынешнюю версию Spot в 2017 г., а в начале прошлого года компания начала предлагать этого робота для коммерческого использования в рамках различных специальных проектов. Как сообщается, было задействовано более 150 единиц.

И вот Boston Dynamics открыла онлайн-магазин, в котором можно приобрести Spot (в комплекте с двумя аккумуляторами, пультом управления и зарядкой), а также различные наборы дополнений к нему - дополнительные вычислительные блоки, различные датчики, расширенную поддержку и пр.

Робот Spot от Boston Dynamics уже можно купить — цена 74500 долл.


Стоит отметить, что Spot может проработать от заряда одного аккумулятора до полутора часов. Робот может передвигаться по «сложной» местности, развивая скорость до 5,76 км/ч и работать в условиях от минус 20 С до плюс 45 С. На его спине расположен специальный адаптер, который может быть использован для различных приспособлений, например «руку», способную поднимать вес до 14 кг.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  