Робот Spot от Boston Dynamics уже можно купить — цена 74500 долл.

17 июня 2020 г., 9:25

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Компания Boston Dynmics официально объявила о доступности в продаже четвероногого робота Spot.



Цена на это устройство составляет 74500 долл. Для приобретения нужно зарегистрировать заказ и внести залог в 1 тыс. долл.



Boston Dynamics разработала нынешнюю версию Spot в 2017 г., а в начале прошлого года компания начала предлагать этого робота для коммерческого использования в рамках различных специальных проектов. Как сообщается, было задействовано более 150 единиц.



И вот Boston Dynamics открыла онлайн-магазин, в котором можно приобрести Spot (в комплекте с двумя аккумуляторами, пультом управления и зарядкой), а также различные наборы дополнений к нему - дополнительные вычислительные блоки, различные датчики, расширенную поддержку и пр.



Стоит отметить, что Spot может проработать от заряда одного аккумулятора до полутора часов. Робот может передвигаться по «сложной» местности, развивая скорость до 5,76 км/ч и работать в условиях от минус 20 С до плюс 45 С. На его спине расположен специальный адаптер, который может быть использован для различных приспособлений, например «руку», способную поднимать вес до 14 кг.

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