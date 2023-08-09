Робоча станція може бути кишеньковою

9 августа 2023 г., 15:45

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Цікаве рішення, яке базується на принципі модульності, запропонувала компанія Khadas. Її робоча станція Mind відрізняється компактністю та мобільністю.

Здавалося б, навіщо вигадувати знову «велосипед» у вигляді компактної робочої станції? Проте гадаю, що це рішення має привернути увагу завдяки цікавому компонуванню. Річ у тому, що розробник запропонував розділити обчислювальну платформу на три вузли: системний блок та модулі розширювача портів та зовнішнього графічного адаптера.



Концепція мобільності реалізована із застосуванням вбудованого в системний блок акумулятора місткістю 5,55 Вт * год. За заявою виробника, цього достатньо для підтримки енергопостачання платформи в стані сну протягом щонайменше 5 годин. При цьому за своїми габаритами системний блок приблизно дорівнює двом смартфонам (146х105х20 мм), а його вага – 450 грамів. Таким чином, можна говорити про кишенькову робочу станцію.

Сценарії її використання передбачають підключення до зовнішніх дисплеїв або проєкторів та пристроїв введення, які не обов'язково носити із собою.

Про продуктивність цього рішення можна судити з його оснащеності 12-ядерним процесором Intel Core i7-1360P з тактовою частотою до 5 ГГц, графікою Intel Iris Xe та наявністю 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 5200 Мбіт/с. Вбудована система зберігання включає два M.2 NVMe SSD із загальним обсягом до 4 ТБ. А комунікаційні можливості передбачають бездротові адаптери Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.3.

Патентований дротовий інтерфейс Mind Link служить для підключення до системного блоку модулів розширювача портів та зовнішнього графічного адаптера. Заявлено, що швидкість передачі за цим інтерфейсом на основі PCIe 5.0 становить 32 ГТ/с на один контакт, а термін служби перевищує 10 000 циклів відключення/включення.



За допомогою розширювача портів можна під'єднати до чотирьох зовнішніх дисплеїв, що може стати в пригоді дизайнерам або фінансовим аналітикам. До складу цього модуля входить також зчитувач карток пам'яті SD з підтримкою швидкості передачі 200 МБ/с.



Якщо можливостей графіки Intel Iris Xe недостатньо, є зовнішня графічна карта NVIDIA GeForce RTX 4060M.

Поки що виробник не повідомляє про терміни виведення свого рішення на ринок та орієнтовні ціни. Тому спостерігатимемо за цим проєктом. А як ви вважаєте, має він шанси на успіх?

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