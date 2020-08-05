Рисование электросхем на коже решает проблемы биомониторинга

5 августа 2020 г., 12:25

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В Хьюстонском Университете группа под руководством доцента механических технологий Цуньцзян Ю (Cunjiang Yu) разработала новый способ создания носимы электронных устройств, позволяющий рисовать электрические схемы и многофункциональные датчики чернильной ручкой прямо на коже человека.

Это достижение, откл оком сообщает статья в Nature Communications, по словам авторов, наконец решает давнюю задачу сбора точных биологических данных с активно двигающегося объекта.

Нарисованная на коже электроника может быть приспособлена для сбора различных типов информации, для мониторинга электромиографических (мускульных) сигналов, ЧСС, температуры, гидратации кожи. Ожидается, что она окажется особенно полезна в ситуациях, когда невозможно получить доступ к сложному оборудованию, в том числе на поле боя.

Исследователи также сообщили, что в их экспериментах нарисованная на коже электроника продемонстрировала способность ускорять заживление ран.

К важным преимуществам новой технологии относят простоту изготовления рисованных схем и отсутствие необходимости в специализированном оборудовании.

«Это не сложнее, чем писать ручкой на бумаге, — говорит Ю. — Мы готовим несколько электронных материалов, а затем используем ручки для их нанесения. На выходе это жидкость, но, как и чернила на бумаге, она подсыхает очень быстро».

Электронные чернила трёх типов — проводники, полупроводники и изоляторы, используются по мере необходимости для рисования в свободном стиле таких устройств, как транзисторы, датчики деформации, температурные сенсоры, нагревательные элементы, индикаторы увлажнённости кожи и различные электрофизиологический сенсоры.

Эта работа осуществлялась при поддержке Управления военно-морских исследований и Национальных институтов здравоохранения США.

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