Рішення Maxar дозволить дронам здійснювати навігацію за відсутності GPS

27 марта 2025 г., 15:35

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Компанія Maxar Intelligence випустила Raptor - перший у своєму роді програмний комплекс, який дозволяє автономним дронам здійснювати навігацію та отримувати точні координати місцевості за відсутності GPS.

Ця технологія трансформує стійкість і надійність безпілотних систем, забезпечуючи широкомасштабну автономність у військових, гуманітарних і комерційних операціях для клієнтів по всьому світу.

Розроблені для інтеграції з будь-якою автономною платформою без потреби в додатковому обладнанні, продукти Raptor використовують лише власну камеру безпілотника і глобальні 3D-дані Maxar про місцевість площею понад 90 мільйонів квадратних кілометрів, що допомагають платформі здійснювати навігацію з надзвичайною точністю і отримувати точні координати місцевості в режимі реального часу без GPS. Raptor також може працювати вночі та в умовах низького рельєфу місцевості.

«Усуваючи залежність від GPS, програмне забезпечення Raptor розкриває весь потенціал автономних систем - від забезпечення дійсно спільних багатопрофільних операцій в рамках цифрового поля бою до масштабних систем доставки в міських районах, де знання точних координат місця висадки є критично важливим для виконання роботи, - заявив Пітер Вільчинський (Peter Wilczynski), директор з продуктів компанії Maxar Intelligence. - Raptor змінить правила гри для клієнтів в оборонному і комерційному секторах. Це програмне забезпечення використовує унікальні глобальні 3D-дані рельєфу місцевості від компанії Maxar, щоб гарантувати, що автономні системи виконають свою роботу незалежно від того, наскільки сильні перешкоди GPS вони відчувають».

Пакет програмного забезпечення Raptor включає Raptor Guide, програму позиціонування на основі технічного зору, яка встановлюється безпосередньо на будь-яку автономну платформу. Це програмне забезпечення дозволяє платформі визначати своє повітряне положення з абсолютною точністю менше 10 метрів середньоквадратичного відхилення (RMSE). Іншим компонентом комплекту є програмне забезпечення Raptor Sync, яке в режимі реального часу георегіструє відео з бортової камери безпілотника з 3D-даними місцевості від компанії Maxar. Це дає змогу об'єднати дані, забезпечити сумісність різних датчиків і точне визначення координат місцевості з абсолютною похибкою менше 3 метрів. Крім того, програмне забезпечення Raptor Ace, встановлене на стандартному ноутбуці, працює разом з контролерами безпілотників, дозволяючи операторам визначати наземні координати цілей в реальному часі з повітряних відеоканалів у повному русі, досягаючи при цьому абсолютної точності менше 3 метрів.

Оскільки програмне забезпечення Raptor прив'язує дані датчиків до загальної геопросторової основи і працює з наявними камерами безпілотників, технологія дозволяє різним безпілотним системам працювати разом для проведення спільних операцій незалежно від програмної або апаратної платформи. Альтернативні навігаційні пропозиції зазвичай вимагають додаткового обладнання

Програмні продукти Raptor розгортаються на готовому обладнанні і потребують мінімальної початкової інтеграції. Альтернативні варіанти навігації, як правило, потребують додаткового обладнання та спеціальної камери, спрямованої вниз, що займає цінний простір для корисного навантаження і збільшує вагу платформи та її енергоспоживання. Рішення Raptor працює з наявною оптикою безпілотника, в тому числі з камерами переднього і бокового огляду, і може бути розгорнуте на готовому обладнанні без додаткових вимог.

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