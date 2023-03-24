Рішення GROW with SAP допоможе середнім підприємствам швидко перейти на хмарну ERP-систему

24 марта 2023 г., 10:25

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Компанія SAP анонсувала нову пропозицію – GROW with SAP. Рішення надасть клієнтам доступ до найкращих практик світових лідерів галузі для пришвидшення впровадження й безперебійного оновлення та допоможе середнім підприємствам перейти на хмарну ERP-систему.

«ERP від SAP вже довгий час забезпечує прозорість управління бізнесу для провідних компаній світу. За допомогою GROW with SAP ми підіймаємо це на новий рівень і для середніх підприємств, надаючи їм індивідуальні пропозиції, які допоможуть цим організаціям розвивати свій бізнес, – зазначив Крістіан Кляйн, генеральний директор і член виконавчої ради SAP SE. – GROW with SAP забезпечує гнучкість та інновації, які потрібні середнім компаніям не тільки сьогодні, але й для успішного розвитку в майбутньому».

GROW with SAP пропонує налаштування найкращих практик, які середні підприємства можуть відразу імплементувати. Вбудовані можливості штучного інтелекту (AI) і автоматизації означають, що клієнти бачитимуть швидкі результати. Пропозиція GROW with SAP також поєднує SAP S/4HANA Cloud public edition з послугами прискореного впровадження, доступом до глобальної спільноти експертів та безплатним навчальними ресурсами, завдяки чому в клієнтів є змога імплементувати проєкт менш ніж за чотири тижні.

Оскільки до GROW with SAP входить Business Technology Platform, клієнти можуть налаштовувати свої власні процеси в хмарному середовищі з використанням SAP Build. За допомогою рішень SAP Build, користувачі бізнесу можуть створювати підприємницькі додатки, автоматизувати процеси та проєктувати портали без написання коду – важливий актив для тих, хто найбільше знає про бізнес-процеси в компанії та може створювати необхідні рішення.

Дослідження IDC показує, що багато середніх підприємств стрімко зростають та потребують, щоб технології розвивалися швидко разом з бізнесом, оскільки вони стикаються з тими ж глобальними проблемами, що й великі підприємства.

Глобальна партнерська екосистема SAP також буде співпрацювати з клієнтами щодо GROW with SAP. Клієнти можуть бути впевнені в тому, що вони матимуть підтримку кваліфікованих партнерів, які забезпечать їхні технологічні потреби.

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