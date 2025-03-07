Рішення для бізнесу і дому: як Samsung змінює світ 

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Уявіть собі ідеальний технологічний світ, у якому всі процеси настільки злагоджені, що майже непомітні. Уявіть мережу комплексних рішень, котрі становлять основу вашого бізнесу і є його упізнаваним знаком якості. Або розумний дім і житловий простір, в якому інтегровані сучасні технології для автоматизації та керування різними функціями будинку – настільки природні та органічні, що назавжди змінять якість вашого життя.

У Samsung презентують комплексну модель для B2B-сегмента - One Samsung, котра здатна забезпечити злагоджену інтеграцію технологічних рішень для будь-якої сфери. І навіть змінити світ навколо.

ЧОМУ SAMSUNG?

Компанія Samsung впевнено тримає лідерство на ринку технологій і нині є одним із найбільших виробників електроніки та побутової техніки у світі.

Розуміючи вимоги часу, Samsung активно працює над розробкою нових технологій, як от штучний інтелект, 5G, інтернет речей (IoT) та інших інновацій для покращення життя. Компанія інвестує в дослідження та розвиток, а також активно веде бізнес у галузі автоматизації та робототехніки.

Тож Samsung - це не просто виробник побутової техніки або смартфонів, а глобальний гравець, який активно формує майбутнє технологій та інновацій.

ONE SAMSUNG - ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Рішення One Samsung надає доступ до ефективного управління, оптимізації процесів та їх моніторингу.

«Samsung інтегрували пристрої, рішення і можливості у єдину систему в комерційному секторі задля кращого досвіду клієнтів», - кажуть у компанії й підтверджують свої розробки вдалими кейсами.

Загалом комплексна модель One Samsung – це об’єднання пристроїв, технологій, функцій управління та моніторингу в єдине комплексне рішення. У One Samsung задіяні флагманські мобільні пристрої та дисплеї, найкращі зразки побутової техніки, системи ОВіК та IP-рішення. Усіх їх вдалося обʼєднати завдяки IoT-платформам.

Samsung пропонує рішення для офісу, бізнесу, готельної індустрії або роздрібної торгівлі, також для освіти, дому і житлового фонду, до всього – ще й для урядових структур. Для бізнес-середовищ Samsung пропонує оптимізовані інтегровані пакети з вже готовими рішеннями для втілення. Загалом же модель One Samsung можна адаптувати під будь-який запит.

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ ОФІСУ

Відомо, що офіс – місце, де виникають найкреативніші ідеї, обговорюються найсміливіші проєкти, йде бурхливий обмін інформацією під час зустрічей і «коллів».

Створення комфортного робочого середовища, якісне надійне обладнання та правильний підхід до організації часу допомагають досягти високої продуктивності та задоволення від роботи у спільному просторі.

Samsung знає, що офіс має бути технічно оснащеним і зручним. Тож пропонує спеціальні продумані планшети Galaxy Tab – однаково зручні у використанні як в офісі, так і на будівництві, або у полі, на відкритій локації й будь-де, як того вимагають робочі завдання. Планшети відрізняються стійкістю до води та пилу, мають ударозахисний корпус. Вони можуть використовуватися зі спеціальною клавіатурою та S-Pen у поєднанні з підключенням DeX.

Навіть більше - із надлегких робочих інструментів планшети Galaxy Tab перетворюються в інтуїтивно зрозумілі робочі станції з великими екранами. Конфіденційні документи надійно зберігатиме технологія Samsung Knox.

Серед інших важливих рішень для офісу One Samsung - цифровий фліпчарт і смартмонітор, котрі за допомогою найсучасніших технологій дозволяють упорядковувати процеси і організовувати роботу.

РІШЕННЯ ДЛЯ ГОТЕЛЮ

Якісне і швидке обслуговування гостей готелю є одною з ключових засад, які формують імідж закладу. До послуг відвідувачів - централізована система взаємодії, яка підвищує продуктивність обслуговування і здатна задовольнити будь-якого відвідувача.

Samsung забезпечує відмінне обслуговування гостей від моменту реєстрації, протягом усього перебування і до виїзду, виключаючи «людський фактор», який часто може зіпсувати враження від сервісу. Менеджери так само матимуть змогу організувати найкращі алгоритми роботи і забезпечити ефективність управління.

У рішеннях для готельного бізнесу від Samsung важливе місце посідає система LYNK Cloud, яка здатна аналізувати запити гостей. Вона централізовано налаштує всі пристрої відповідно до їх уподобань щодо температури, вологості, освітлення тощо.

Готельні телевізори Samsung не лише персоніфікуються під кожного гостя, надсилаючи йому індивідуальні вітання, унікальні пропозиції, а й дозволять оформити check-out без допомоги персоналу.

КОМФОРТНИЙ ДІМ І НАВЧАННЯ

В основі ідеального для життя дому від Samsung лежить технологія SmartThings. Це платформа, яка створює власну екосистему для «розумного будинку» і дозволяє керувати усіма приладами у домі кількома кнопками у телефоні, прописуючи свої сценарії для застосування.

Завдяки рішенню від Samsung можна контролювати споживання енергії та оптимізувати ресурси за допомогою AI, керувати пристроями, створюючи свій мікроклімат під різні потреби – для роботи, у теплу чи холодну пору року, для немовлят тощо. Можна покращувати якість домашнього офісу, навчання, сімейного відпочинку і сну, слідкувати за домашніми улюбленцями і багато іншого. Здається, у домі немає процесів, котрі б не змогли покращити технологічні розробки від Samsung.

Застосунок управління доступний на Android та iOS і підтримується технікою Samsung, що працює на операційній системі Tizen.

Зручний моніторинг і керування пристроями у реальному часі, коли витрати знижуються, а ефективність зростає – одна із переваг рішень One Samsung для дому і навчання.

ФОКУС НА ПІДТРИМКУ

Обираючи рішення One Samsung, користувачі не залишаться без усебічного залучення виробника. Ба навіть більше - Samsung пропонує консолідовану, комплексну підтримку та рішення, які відповідають потребам замовника.

Усі пристрої та сервіси об’єднані в єдину екосистему One Samsung, що гарантує зручність на всіх етапах користування – починаючи від встановлення, технічного забезпечення і підтримки протягом усього часу функціонування пристроїв.

Споживачі мають доступ до центрального контакт-центру, спеціальну лінію для корпоративних клієнтів, віддалене налаштування та діагностику, технічний супровід від профільних експертів сім днів на тиждень. А до всього – ще й доступ до мережі авторизованих сервісних центрів.

Усе – для бездоганної роботи і найвищої якості життя, що його гарантують комплексні рішення Samsung.

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