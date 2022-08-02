Ринок смартфонів у Китаї впав на 14,7% у минулому кварталі

2 августа 2022 г., 16:45

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За даними IDC 67,2 мільйона смартфонів було поставлено в Китай у другому кварталі, що на 14,7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



У періоді першого півріччя також спостерігається падіння на 14,4% у порівнянні з минулим роком - 140 мільйонами одиниць.



Попри те, що загальний ринок смартфонів продемонстрував слабку динаміку, складні телефони вирізнялися тим, що їх продаж зріс на 70% порівняно у річному вимірі - понад 1,1 мільйона поставок у першому півріччі 22 року.



«Локдауни, пов’язані з COVID-19, серйозно вплинули на настрої споживачів у другому кварталі, а також знизили попит у другій половині року», наголосив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер із досліджень клієнтських пристроїв IDC Asia/Pacific. - «Тим не менш, і Honor, і Apple змогли продемонструвати певну надію, зафіксувавши зростання обсягу поставок і частки на ринку».



Компанія Honor піднялася на перше місце, оскільки її нова серія Honor 70 допомогла зберегти високий рівень зростання. У той час як недорогі серії Changwan 30 і серії Play 6 задовольняли потреби сегмента початкового рівня, серія Magic 4 також дозволила Honor збільшити свою частку в високому класі >600 дол.



Компанія vivo посіла друге місце і збільшила частку у порівнянні з попереднім кварталом. Флагманська серія суббренду iQOO показала дуже гарні результати в онлайн-каналі в червні, тоді як нова серія X від vivo була добре сприйнята як в офлайн-, так і в онлайн-каналах. Компанія досягла майже 12-місячної високої частки на ринку hi-end.



OPPO продовжувала використовувати серії Reno та A як драйвери, причому продаж Reno 8 і A57 перевищили два мільйони одиниць. Крім того, серія Reno 8 допомогла OPPO залишатися лідером у середньому сегменті від 200 до 400 дол.



Частка ринку Xiaomi також зросла у порівнянні з попереднім кварталом. Серії Redmi K і Redmi Note були драйверами продажів, оскільки ринок почав відновлюватися та компанія стимулювала продажі в травні.



iPhone 13 від Apple став рушієм обсягів продажу компанії, оскільки було значно знижено ціни на модель на таких каналах, як JD.com. На iPhone 13 припадає понад 60% продажів Apple, що, своєю чергою, допомогло постачальнику досягти рівного зростання, ніж рік тому.



У першій половині року продажі смартфонів з гнучким екраном зросли, попри загальний спад ринку. Huawei була тут лідером з часткою понад 63%. OPPO посіла друге місце завдяки диференційованому дизайну та конкурентоспроможній ціні моделі Find N. Samsung посіла третє місце, а її Galaxy Z Flip3 і Z Fold3 підійшли до кінця свого продуктового циклу. Honor і vivo опинилися на четвертому і п'ятому місцях відповідно через їх консервативні стратегії.



«Спалах COVID і відсутність оновлень продуктів у сегментах середнього та високого класу обмежили готовність споживачів витрачати гроші», - відмічає Сі Ван (Xi Wang), менеджер із дослідження клієнтських систем IDC China. - «Однак, сприятливе зростання пристроїв, які складаються, показує, що інноваційні продукти все ще можуть змусити споживачів відкрити свої гаманці».



Згідно з попередніми даними IDC у світовому контексті поставки смартфонів у другому кварталі скоротилися на 8,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це четвертий квартал поспіль, коли ринок смартфонів знижується, оскільки поставки впали до 286 мільйонів одиниць у кварталі, приблизно на 3,5%, ще нижче очікувань.

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