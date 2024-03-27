Ринок ПК у Китаї повернеться до зростання на 3% у 2024 році

27 марта 2024 г., 10:25

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Canalys прогнозує, що ринок ПК (за винятком планшетів) Китаю відновить зростання до 3% у 2024 році та 10% у 2025 році, в першу чергу завдяки відновленню попиту з боку комерційного сектору.



Очікується, що ринок планшетів зросте на 4% як у 2024, так і у 2025 роках, завдяки зростанню проникнення в міру поглиблення цифровізації.



«Ми очікуємо, що 2024 рік принесе невелике полегшення на ринок ПК в Китаї, але складне середовище залишиться, - зазначає аналітик Canalys Емма Сюй (Emma Xu). - Поточні структурні зміни в економіці є ключовим пріоритетом, оскільки уряд шукає нові шляхи для економічного зростання, приділяючи основну увагу технологічним інноваціям. АІ став центральною темою під час останніх "Двох сесій" у Китаї, причому ентузіазм щодо АІ охопив комерційні структури та урядові ініціативи, спрямовані на створення вітчизняної екосистеми АІ в різних галузях промисловості. Цей комерційний поштовх відкриває значні можливості для комп'ютерної індустрії, особливо з огляду на те, що він збігається з майбутнім оновленням пристроїв і появою комп'ютерів з підтримкою АІ».



Ринок ПК (за винятком планшетів) в континентальному Китаї закінчив 2023 рік зі зниженням на 9% в четвертому кварталі в порівнянні з попереднім роком, при цьому було відвантажено 11,3 мільйона одиниць. Поставки настільних комп'ютерів впали на 13% до 3,3 млн одиниць, тоді як ноутбуків - скоротилися на 7% в річному обчисленні до 8,1 млн одиниць. Це призвело до того, що загальний обсяг поставок торік склав 41,2 млн одиниць, що на 17% менше, ніж у 2022 році.



Ринок планшетів у Китаї знизився на 3% у четвертому кварталі 2023 року до 8,4 млн одиниць, а за весь рік поставки склали 28,3 млн одиниць, причому конкуренція посилилася, оскільки нові гравці посилили свою увагу до цієї категорії.



Huawei був єдиним виробником ПК, який збільшив частку ринку в регіоні, тоді як інші зіткнулися зі значними річними втратами, причому найбільше постраждала Dell. Компанія Huawei, згідно зі звітом, продала 3,985 мільйона ПК, що призвело до зростання її частки до 11% і дозволило їй обігнати Dell за загальною кількістю проданих ПК за рік.

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