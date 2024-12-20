Ринок ПК Китаю зросте на 6% у 2025 році

20 декабря 2024 г., 13:25

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Згідно з даними Canalys, у третьому кварталі 2024 року поставки ПК (включаючи десктопи, ноутбуки та робочі станції) в Китаї дещо знизилися в річному обчисленні - на 1%, досягнувши 11,1 млн одиниць, при цьому споживчий сегмент зріс на 4% в річному обчисленні завдяки передсезонному накопиченню запасів і державним заходам стимулювання.

Тим часом продажі планшетів продовжили висхідну траєкторію, збільшившись на 5% у річному обчисленні до 7,7 млн одиниць, завдяки запуску нових продуктів і рекламним кампаніям, що проводилися протягом усього кварталу.

Canalys очікує, що у наступному році відновлення китайського ринку персональних комп'ютерів продовжиться, а продажі настільних комп'ютерів і ноутбуків зростуть на 9% і 4% відповідно, завдяки стимулюванню продажів пристроїв для споживачів та комерційного сегменту. Поставки планшетів дещо знизяться на 2% в 2025 році після значного зростання цього року, але інтеграція можливостей штучного інтелекту продовжить стимулювати ступінь проникнення в споживчому та освітньому сегментах.

Починаючи з 2023 року, китайський ринок персональних комп'ютерів зазнав значних змін, а присутність локальних виробників на ньому зростає. Заохочення урядом «сіньчуан» (місцевих інновацій) створило сприятливе середовище для процвітання місцевих постачальників. Так виробник iSoftStone (раніше відомий як Tongfang) піднявся на друге місце в рейтингу у третьому кварталі 2024 року завдяки високим показникам як у державному секторі, так і на ринку освіти, а також завдяки своїм ігровим ПК.

Ситуація у секторі комерційних систем залишається складною - падіння на 7% у III кв. 2024 року через слабкий попит з боку малого та середнього бізнесу та великих підприємств на тлі складного економічного середовища. На противагу цьому, державний сектор продемонстрував зростання на 3% завдяки відновленню держвитрат та бюджетів на освіту. Очікується, що ця політика «згори донизу» продовжиться і призведе до більш широкого відновлення китайського ринку ПК у наступному році.

«Політика стимулювання та урядові директиви стали ключовими елементами, що формують економічні показники Китаю в другій половині 2024 року, - зазначає Емма Сюй (Emma Xu), аналітик Canalys. - Стимули з боку центрального та місцевого урядів стимулювали роздрібну торгівлю, а також сприяли зростанню продажів дорогих ПК, і ми очікуємо, що ця тенденція позитивно вплине на показники відвантажень у четвертому кварталі. Крім того, цей підхід «зверху-вниз» сприяє збільшенню інвестицій з боку вітчизняної промисловості в місцеві процесори, графічні процесори, платформи та OEM-виробників». Враховуючи постійне стимулювання економіки в IV кв. 2024 і у 2025 рр., Canalys очікує подальшого відновлення витрат як державного, так і приватного сектора.

У третьому кварталі 2024 року сегменти ігрових компʼютерів та ПК зі штучним інтелектом продемонстрували значне зростання, яке склало 24% та 70% відповідно. Середня ціна ПК послідовно зросла на 4% до 800 доларів. Примітно, що частка компʼютерів зі штучним інтелектом зросла до 15% від загального ринку ПК, порівняно з 7% у останньому кварталі минулого року. «Більш дорогі ПК зі штучним інтелектом або ігровими можливостями виявилися стійкими, незважаючи на загальний спад на ринку, що зумовлено підвищеними очікуваннями щодо високого рівня користувацького досвіду», - наголосив Сюй. - У міру розвитку ринку постачальникам потрібно буде посилювати конкурентоспроможність своєї продукції в цих високорівневих категоріях, щоб зберегти конкурентоспроможність і прибутковість».

Планшети в Китаї зберегли динаміку під час передсвяткового сезону, з річним зростанням на 5%. «На ринку планшетів з'являються нові тенденції, в тому числі продукти, призначені для шкільного сегменту та хмарних технологій, - каже Сюй. - Ці тенденції все частіше використовують штучний інтелект для розширення функціональності, при цьому основна увага приділяється освіті, державному управлінню та домашньому використанню. Інновації на основі штучного інтелекту створюють нові можливості на ринку планшетів, пропонуючи потенціал для значного зростання в спеціалізованих секторах».

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