Ринок носимих пристроїв виріс на 13% у I кв. - Xiaomi повернула лідерство

26 мая 2025 г., 11:45

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У першому кварталі 2025 року глобальний ринок носимих пристроїв продемонстрував зростання на 13% у річному вимірі, досягнувши 46,6 млн поставлених одиниць. За даними Canalys (Omdia), драйверами зростання стали пожвавлення попиту та низька база порівняння минулого року. Усі ключові категорії - базові браслети, базові годинники та смарт-годинники - показали позитивну динаміку, з лідерством базових пристроїв.

Першу сходинку рейтингу зайняла Xiaomi, яка збільшила поставки на 44% - до 8,7 млн одиниць. «Xiaomi вперше з другого кварталу 2021 року очолила ринок носимих пристроїв завдяки широкому портфелю та покращеній інтеграції через HyperOS», - зазначив аналітик Canalys Джек Літем (Jack Leathem). За його словами, оновлення лінійок Mi Band і Redmi Watch принесло вдосконалений дизайн і функції до нижчих цінових сегментів, що суттєво підвищило їхню привабливість.

Apple опинилася на другому місці, поставивши 7,6 млн Apple Watch (+5%). У компанії очікують пожвавлення в другій половині року, коли буде презентовано нове покоління годинника до його 10-річчя.

Huawei залишилася третьою - постачання зросли на 36% до 7,1 млн одиниць завдяки серіям GT і Fit та глобальному поширенню додатка Huawei Health.

Samsung збільшила продажі на рекордні 74% (до 4,9 млн пристроїв), завдяки стратегії розширення в сегменті доступних моделей у країнах, що розвиваються, та збереження преміального позиціонування у розвинених регіонах. Garmin завершила п’ятірку з 1,8 млн одиниць (+10%), акцентуючи увагу на власному сервісному рішенні Connect+.

«Прибутковість у сфері “заліза” знижується, і ринок носимих пристроїв переходить до моделі, орієнтованої на екосистеми», — підкреслила керівниця досліджень Canalys Сінтія Чен (Cynthia Chen). Вендори активно розвивають платформи та сервіси для збільшення повторного доходу й утримання користувачів. Xiaomi інтегрує носимі пристрої у власну систему HyperOS, тоді як Huawei розвиває свою замкнуту екосистему, поєднуючи пристрої, аналітику та підписки.

На думку Чен, виробники мають знаходити баланс між інноваціями та базовими функціями, щоб задовольнити попит споживачів. «Ціна, автономність та функції відстеження здоров’я залишаються ключовими факторами вибору носимих пристроїв», — наголосила вона. За результатами дослідження Canalys у Європі, саме ці характеристики найважливіші для користувачів під час покупки.

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