Ринок мікросвітлодіодних дисплеїв зросте до 51,7 млн одиниць до 2030 року

18 сентября 2023 г., 16:35

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Нове дослідження компанії Omdia показало, що поставки мікросвітлодіодних (microLED) дисплеїв, як очікується, зростуть до 51,7 млн одиниць до 2030 року. Однак через обмежену кількість застосувань, для яких ця технологія буде конкурентоспроможною протягом прогнозованого періоду, частка поставок мікросвітлодіодних дисплеїв сягне лише близько 1,2% від загального ринку дисплеїв.

Очікується, що ринок мікросвітлодіодних дисплеїв серйозно зросте з 2025 року, головним чином завдяки попиту на невеликі пристрої, такі як пристрої розширеної реальності (XR) та смарт-годинники. Прогнозується, що до 2030 року частка таких дисплеїв досягне 53,5% для пристроїв доповненої реальності та 41,6% для смарт-годинників.

«Пристрої XR та смарт-годинники вимагають високої читабельності під сонячним світлом, - відзначає Джеррі Канг (Jerry Kang), менеджер з досліджень компанії Omdia. - Мікросвітлодіодні дисплеї забезпечують чудові показники яскравості та контрастності за рахунок власного випромінювання, які зазвичай набагато вищі, ніж у дисплеїв на базі OLED».

Нещодавно багато виробників дисплеїв анонсували свої прототипи мікросвітлодіодних дисплеїв, які можуть бути застосовані в пристроях з LCD та OLED-дисплеями. Omdia виявила, що є лише кілька компаній, які масово виробляли мікросвітлодіодні дисплеї для споживчих пристроїв у 2023 році, а це означає, що перед масовим виробництвом мікросвітлодіодних дисплеїв є ще багато перешкод.

У липні цього року Samsung Electronics випустила 89-дюймовий 4,5-кілограмовий мікросвітлодіодний телевізор з роздільною здатністю 4,5 тис пікселів за ціною близько 100 000 дол. Це більш ніж у два с половиною рази дорожче, ніж 98-дюймовий 8k Neo QLED-телевізор Samsung вартістю 39 000 дол.

«89-дюймовий 4,5-кілограмовий мікросвітлодіодний телевізор містить понад 33 мільйони чипів на скляній підкладці, які нелегко виготовити без дефектів, - підкреслив Канг. - Для того, щоб зменшити ризик дефектів, такі великі мікросвітлодіодні дисплеї повинні виготовлятися лише шляхом складання декількох модулів меншого розміру протягом наступних кількох років, поки технологія масового перенесення не стане більш досконалою».

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