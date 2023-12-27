Rigetti випустила свій перший комерційно доступний квантовий процесор Novera QPU

27 декабря 2023 г., 15:29

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Компанія Rigetti Computing оголосила про запуск Novera QPU, 9-кубітного квантового процесора (QPU) на основі архітектури четвертого покоління класу Ankaa, що містить переналаштовувані з'єднувачі та квадратні ґрати для щільнішого з'єднання і швидших 2-кубітних операцій. Novera QPU виробляється на заводі Fab-1 компанії Rigetti, першому в галузі спеціалізованому та інтегрованому підприємстві з виробництва квантових пристроїв.



Novera QPU містить усе обладнання, розташоване під пластиною камери змішування (MXC) холодильника для розведення. На додаток до 9-кубітного чипа з масивом перебудовуваних трансмонів 3x3, Novera QPU також містить 5-кубітний чип без перебудовуваних з'єднувачів або з'єднання кубіт-кубіт, який можна використати для розроблення та визначення характеристик однокубітових операцій на простішій схемі. На додаток до 9- і 5-бітових чипів компоненти Novera QPU включають:



- Шайбу, що містить 9- і 5-бітну мікросхеми, інтерпозери та друковану плату для передачі сигналів до роз'ємів SMPM на периферії шайби.

- Вежу, яка підвішується до MXC і з'єднує коаксіальні кабелі між шайбою і комутаційною панеллю SMA. Вежа подає охолоджувальну енергію від MXC до чипів.

- Екрани, які оточують вежу, щоб ізолювати шайбу від інфрачервоного випромінювання і паразитних магнітних полів.

- Кронштейни для корисного навантаження і сигнальний ланцюжок, встановлений навколо вежі, з розміщеними пристроями формування сигналу, включно з феритовими ізоляторами, диплексорами, фільтрами та додатковими підсилювачами з квантовим обмеженням.



"Наш новий Novera QPU забезпечує практичний доступ до нашої найбільш інноваційної технології квантових обчислень. Завдяки тій самій архітектурі, що й наші 84-кубітні системи Ankaa, дослідники, які працюють із Novera QPU, можуть отримати перевагу при виконанні своїх робіт у галузі квантових обчислень і просунути галузь уперед", - говорить доктор Субодх Кулкарні, генеральний директор Rigetti. "Наші 9-кубітні QPU класу Ankaa вже замовили провідні національні лабораторії, і тепер ця ж технологія доступна тим, хто хоче прискорити свої власні роботи в галузі квантових обчислень".



Фундаментальні дослідження, спрямовані на краще розуміння роботи кубітів, оптимізацію систем управління, тестування дизайну і характеристик затворів, способів пом'якшення декогеренції та розроблення більш ефективних квантових алгоритмів, є одними з ключових напрямків для створення якісніших квантових комп'ютерів.



"Із запуском Novera QPU професіонали в галузі квантових обчислень і студенти тепер можуть отримати доступ до багаторічних внутрішніх досліджень Rigetti протягом декількох тижнів. Rigetti вже 10 років є піонером у галузі повнофункціональних технологій квантових обчислень. Це захопливий момент для нас - надати екосистемі квантових обчислень апаратне та інженерне забезпечення того самого рівня, що ми використовуємо в наших найпотужніших QPU", - каже Девід Рівас, технічний директор Rigetti.



Novera QPU реалізує універсальні квантові обчислення на основі вентилів і може використовуватися фахівцями з квантового програмного забезпечення та алгоритмів для прототипування і тестування гібридних квантових алгоритмів, характеризації, калібрування та пом'якшення помилок і експериментів з квантової корекції помилок (QEC).



Крім того, організації, які бажають розробити компоненти свого стека квантових обчислень, можуть використовувати Novera QPU для прискорення таких галузей, як керівна електроніка та програмне забезпечення, декодери QEC, алгоритми оптимізації управління, власні архітектури затворів, вимірювання та калібрування, а також супутнє програмне забезпечення.



Novera QPU розроблений для інтеграції з комерційно доступними холодильниками для розведення і системами управління.



Novera QPU доступний для замовлення на сайті rigetti.com/novera за ціною від 900 тис. дол. і поставляється протягом 4-6 тижнів після підтвердження замовлення та остаточного узгодження доставлення і логістики.

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