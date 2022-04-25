Річард Бренсон закликав зупинити світове фінансування війни путіна

25 апреля 2022 г., 11:25

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Сер Річард Бренсон опублікував звернення до світу, де закликав зупинити світове фінансування війни путіна.



По-перше, він наполягає на тому, що необхідно масштабне збільшення військової допомоги, і уряди НАТО та інших країн мають негайно дозволити передачу зброї, яку просила Україна. Світ не повинен стояти осторонь і дивитися, як російські війська рівняють із землею місто за містом.



По-друге, для західних країн абсурдно відправляти мільярди доларів до росії за паливо. Імпорт російської нафти та газу фінансує путінську війну і має бути негайно припинено.



Як лідер бізнесу, Сер Річард Бренсон, впевнений, що світ можемо зробити це без шкоди для економік країн. Один простий спосіб полягає в тому, щоб усі західні демократичні країни протягом наступних 12 місяців скоротили споживання нафти та газу на 10% порівняно з попереднім доковідним роком. Наприклад, якщо всі європейські країни зроблять це щодо нафти, то загальний попит на неї в Європі скоротиться з 14,87 млн. барелів на день до 13,383 млн., тобто на 1,487 млн. барелів на день. Це звільнить достатньо палива, щоб припинити використання 550 000 барелів на день, які Німеччина в даний час купує у Росії, і ще 937 000 барелів на день залишиться для задоволення потреб Польщі, Словаччини, Фінляндії та Литви, а також інших імпортерів російської нафти в ЄС. Якби США приєдналися до цих європейських зусиль, ефект був би ще більшим. Аналогічний комплекс заходів було запропоновано і скорочення споживання газу.



Як показують останні дослідження МЕА, запровадження надзвичайних заходів може скоротити світовий попит на нафту на 2,7 мільйона барелів на день протягом чотирьох місяців – читайте план МЕА із 10 пунктів зі скорочення споживання нафти. Існує безліч різних способів, як знизити споживання викопного палива, і уряди можуть вибирати, які дії вони зроблять.



Один із явних ​​варіантів – запровадження обмежень швидкості. Якби члени МЕА підтримали зниження швидкісного режиму всього на 10 миль на годину, це дозволило б заощадити близько 600 000 барелів на день на легкових та вантажних автомобілях. Декілька європейських неурядових організацій на чолі з Європейською асоціацією безпеки дорожнього руху щойно направили в ЄС лист із пропозицією знизити обмеження швидкості. Це очевидне рішення, особливо для Німеччини, де тисячі миль автобану взагалі не мають обмежень швидкості.



Крім того, підприємства могли б скоротити найменш прибуткові операції. Окремі громадяни могли б знизити використання кондиціонерів або опалення або іноді спільно користуватися автомобілем. Дивно, але деякі з цих невеликих змін можуть дуже значно змінити ситуацію.



Тим часом, як нещодавно писав Річард Бренсон, усі західні країни повинні прискорити революцію в галузі чистої енергії, щоб ми більше не залежали від викопного палива та швидше просувалися до нульового балансу. Це також різко зменшить ціну, яку кожен платить за своє паливо.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист