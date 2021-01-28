Результаты Apple за первый квартал 2021 года

28 января 2021 г., 12:46

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Снова наступило то самое волшебное время, когда Apple анонсировала результаты своей работы в закончившемся месяц назад квартале. И надо сказать, это такой квартал, что всем кварталам квартал. Рост доходов составил 21%, а рост чистой прибыли на акцию — на 35%; очередные рекордные показатели за всю историю компании. Так что вместо того, чтобы продолжать писать про сетевые штучки (пост про Raspberry Pi и Pi-hole на подходе!), напишу свои комментарии про этот квартал — первый квартал финансового 2021 года, который закончился 31 декабря 2020 года.

Главные показатели квартала:

– Доход превысил показатель в 100 миллиардов долларов и достиг уровня в 111,43 млрд долларов. Средний прогноз среди аналитиков для этого квартала был на уровне 103,12 млрд долларов, так что компания существенно превысила этот прогноз.

– Чистая прибыль компании составила 28,75 млрд долларов.

Реакцию рынка пока понять сложно, поскольку вчерашний день был не самым лучшим для многих технологических компаний, и в afterhours цена акций колебалась между 138 и 142 доллара (что примерно на уровне вчерашней сессии). В любом случае, это совершенно рекордный квартал по всем метрикам. Традиционно в условиях эпидемии по миру Apple не готова прогнозировать результаты следующего квартала, поскольку слишком много всяких факторов, которые могут пойти не так, но Лука Маэстри сказал, что рост дохода должен ускориться.

iPhone

Доход от продажи телефонов iPhone составил 65,59 млрд долларов (55,95 млрд долларов год назад, 17% роста). Я такой старый, что помню посты пару месяцев назад от особо активных нелюбителей Apple, что, мол “айфоны вон, уже не продаются”, хотя у предыдущего квартала были особые обстоятельства, связанные со смещением дат выпуска новых моделей. До этого рекорд принадлежал первому кварталу 2018 года, когда компания продала iPhone на 61,1 млрд долларов. Тим Кук отдельно отметил, что очень хорошо продается iPhone 12 Pro, что интересно — я ожидал в рекордсменах iPhone 12, хотя, кажется, одно другому не противоречит. Говорят, что iPhone 12 создал тот самый суперцикл апгрейдов, на него переходит большое количество пользователей с более старых моделей.



(здесь и дальше иллюстрации принадлежат владельцам копирайтов)

Безусловно, большую роль рекордных продаж в этом квартале сыграл “отложенный” спрос: тот самый, который привел к снижению продаж в квартале до этого. Многие ждали новых iPhone, а получили их на месяц позже, чем обычно, плюс все это наложилось на праздничные покупки, и получился такой рекордный квартал, даже несмотря на эпидемию коронавируса. В общем, перефразируя генерального директора одной процессорной компании, “компания жизненного стиля продала много телефонов!”.

У компании теперь более 1 млрд активных пользователей iPhone, а общее количество активных пользователей продуктов Apple достигло 1,65 млрд человек. Это количество выросло на 150 млн человек только в 2020 году, а за 2018 и 2019 год прибавилось еще 200 млн человек. Большая часть этих пользователей очень активно пользуются продуктами и сервисами компании, что дает возможность Apple внедрять для них новые способы честного отбора денег в виде различных подписок.

Mac

В этом квартале доход по категории компьютеров достиг 8,67 млрд долларов, против 7,16 млрд долларов год назад, хотя выручка все же чуть ниже, чем в предыдущем квартале (9 млрд долларов). Таким образом, рост составил 21%, и это еще компания не развернулась полноценно с продажами Маков на процессорах М1, которые появились только в конце прошлого года. С дальнейшими обновлениями линеек MacBook Pro, iMac, MacBook Air — с новым дизайном и новыми возможностями, 2021 год, кажется, может стать годом Мака в Apple.

iPad

Доход по планшетам в этом квартале составил 8,43 млрд долларов, против 5,97 мдлр долларов год назад. Рост выручки по планшетам составил невероятные 41%! Думаю, это в первую очередь благодаря отличнейшей модели iPad Air, которая сделал практически ненужной текущую модель iPad Pro (ждем обновление!). Но сфера образования, которая обычно покупает модели подешевле, по словам Тима Кука, очень активно покупало планшеты в этом квартале — видимо, чтобы обеспечить учеников оборудованием для уроков из дома. Для половины покупателей iPad — это их первый планшет Apple. Несколько символично, полагаю, то, что вчера была годовщина с момента анонса iPad, который представил Стив Джобс 11 лет назад.

Носимая и домашняя электроника

Доход по этой категории достиг показателя в 12,97 млрд долларов, против 10,01 млрд долларов год. Рост “всего лишь” 30%, и его обеспечили Apple Watch, вся линейка AirPods, а также выпуск HomePod mini — во всех этих группах рекордные показатели дохода. 75% покупателей Apple Watch стали владельцами часов впервые. (А я ведь помню, как раздавались призывы закрыть этот провальный продукт всего лишь пару лет назад.)

Выручка по сервисам составила 15,76 млрд долларов, против 12,71 млрд долларов год назад, таким образом рост составил 24%. По словам представителей Apple, рекордные показатели показали продажи показали App Store, Apple Music, Apple Care. Про Apple One сказали сдержанно, что “тоже добавляет к общему росту”, но учитывая уровень скидки, который получается в Apple One вместо суммы за отдельные сервисы, я думаю, что он скорее будет так называемым Loss leader — продуктом, который продается с минимальной прибылью или в убыток, чтобы стимулировать продажи других продуктов или сервисов. Apple Pay, по словам Лука Маэстро, теперь есть в 90% магазинов в США, хотя, по моему личному опыту, это не совсем соответствует действительности (Walmart, HomeDepot — крупные розничные сети, где Apple Pay все еще отсутствует).

Теперь у компании более 620 млн платных подписок (подразумеваются подписки, которые продает сама Apple, а также разработчики на платформе App Store). Это на 140 млн подписок больше, чем год назад.

Обратите внимание, что в каждой категории продуктов наблюдается двузначный рост, мне кажется, давно такого квартала не было. Международные продажи составили 64% от квартального дохода. Компания говорит, что рекордные показатели дохода — в каждом географическом регионе, что даже как-то и неудивительно.



Рост дохода в Китае составил 57%. В этом, говорят, стоит винить наличие 5G в новых моделях, и iPhone 12 Pro, который пришелся по душе покупателям в этом рынке. Подозреваю, что показателям помогло и замедление экономики Китая год назад, но вообще поддержка 5G в Китае, где инфраструктура этого стандарта развита гораздо лучше, чем в США или Европе, была очень важна и очень повлияла на продажи.

Запас денежных средств Apple составляет 196 млрд долларов, а чистый запас (за вычетом кредитов) увеличился на 5 млрд долларов, и равняется теперь 84 млрд долларов. И это в ситуации, когда за этот квартал компания вернула 30 млрд долларов акционерам. Это само по себе гигантские показатели, с какой стороны на это не посмотри! Если в среднем эта сумма возвращенных средств акционерам держалась на уровне 22 млрд долларов на протяжении года, то в этом квартале показатель достиг 30 млрд. Это включает в себя рекордные объемы выкупленных компанией акций — 24 млрд долларов. И даже при этом, как ни старалась Apple тратить свои деньги, осталось “лишних” 5 млрд долларов. Вот бы нам всем так!

Во время звонка с аналитиками Тим Кук старательно избегал ответов о будущих проектах, уклончиво отвечая о том, что “компания хотела бы выпускать такие продукты, которыми им хотелось бы пользоваться самим, и чтобы рынок был достаточно большим для компании”. Вот эта вторая часть меня как-то сильно зацепила: Для компании с доходом в 100+ млрд долларов в квартал, что может быть “большим рынком”? Счет все равно же должен идти на миллиарды, куда вообще податься с такими запросами? Мне кажется, мобильному (в смысле, с точки зрения перемещения) рынку никуда от Apple не деться. Ждем, ждем!

Результаты Apple за первый квартал 2021 года

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