Результати візиту Трампа на Близький Схід для розвитку AI

19 мая 2025 г., 17:25

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Під час недавнього візиту Трампа США підписали дві найважливіші угоди з ОАЕ і Саудівською Аравією. У макроекономічному плані угоди відкривають доступ до трильйона доларів капіталу для інфраструктури AI, що переважує будь-які негативні наслідки тарифних воєн. Геополітично Абу-Дабі та Ер-Ріяд сильніше прив'язуються до американських технологічних екосистем. Інфраструктурно багаті енергоресурсами країни Перської затоки стають надійними партнерами якраз у момент, коли американські датацентри досягають фізичних меж потужності.

За угодою з ОАЕ, G42 (підтримувана державою компанія) отримає гарантовану квоту на імпорт 500 тис. топових чіпів Nvidia щорічно, з яких 20% залишить собі, а решту направить американським компаніям. Також G42 разом з американськими партнерами побудує датацентр потужністю 5 ГВт, першу фазу в 1 ГВт уже розпочато. Кажуть, що OpenAI буде якірним клієнтом цього датацентру, до речі.

Саудівська Аравія в рамках пакета на 600 млрд дол. інвестує через DataVolt 20 млрд дол. в американські датацентри, залучить інвестиції від Oracle, Google, Salesforce, AMD і Uber у Саудівську Аравію, створить Humain (компанію, яка розгорне до 500 МВт обладнання AMD і стільки ж від Nvidia).

Ці угоди також запобігають проникненню Китаю на Близький Схід. Попри ризики (можливий перепродаж GPU в Китай і неправомірне використання моделей), Білий дім вважає, що ці проблеми можна вирішити через фізичні перевірки датацентрів і суворі правила KYC для орендарів обчислювальних потужностей.

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