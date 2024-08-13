Резиденти Дія.City сплатили 8,4 млрд грн податків за пів року

13 августа 2024 г., 10:25

«Дія.City — це найкращі умови для розвитку IT-компаній: податкові пільги, інструменти для залучення інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Простір постійно розвивається і до нього доєднується дедалі більше компаній, які сплачують податки в державний бюджет», зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він повідомив, що тільки за першу половину цього року вони сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік - 8,5 мільярда гривень. «Сплата податків - це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес — вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі Дія.City», підкреслив міністр.



«Перевагами простору мають скористатися якнайбільше українських технологічних компаній. Вже скоро до Дія.City зможуть долучитись виробники біонічних протезів. Дякую компаніям, що продовжують працювати та підтримують економіку країни», резюмував Михайло Федоров.

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