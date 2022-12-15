Резидент Дія.City, компанія Rozdoum, стала частиною корпорації Adaptavist

15 декабря 2022 г., 10:35

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Корпорація Adaptavist, глобальний постачальник технологій та інноваційних рішень, сьогодні оголосила про придбання української компанії Rozdoum, яка є резидентом унікального правового та податкового простору Дія.City.



Rozdoum — перша компания-резидент Дія.City, яку придбала іноземна корпорація.



Українська технологічна компанія Rozdoum, яка присутня на ринку вже більше 16 років,

родом із Харкова та розробляє рішення для цифрової трансформації бізнесу - на базі інтеграції платформ та розробці додатків на Atlassian. Попри активні обстріли міста росіянами жодного дня компанія не зупиняла роботи та зберегла 100% своїх контрактів.



«Дія.City - це та ініціатива, яка сьогодні життєво важлива для підвищення стійкості нашого технологічного сектору в умовах воєнного часу і придбання Rozdoum компанією Adaptavist ілюструє це. Дія.City буде і надалі відігравати важливу роль у залученні іноземних інвестицій в технологічний бізнес України. Наша мета завжди полягала в тому, щоб перетворити Україну в один із найбільших в Європі центрів інформаційних технологій. Після вторгнення росії, це для нас набуло ще більшого значення», зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України.



За словами засновника Rozdoum Андрія Дехтяра, резидентство у Дія.City дозволило зробити умови угоди максимально вигідними для обох сторін.



«Ми були вражені командою Rozdoum і пишаємося тим, що відтепер вони є частиною The Adaptavist Group. Ми в захваті від того, як Rozdoum підтримували свій бізнес ці місяці під час захисту суверенітету України. Їхній технічний досвід, знання Atlassian та інтегровані інструменти та рішення є неперевершеними. Ми раді підтримувати їх зростання, щоб і надалі задовольняти потреби корпоративних клієнтів і партнерів у всьому світі. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю і раді інвестувати в Україну та підтримувати відбудову української економіки» – зазначив Саймон Хейтон-Вільямс, генеральний директор Adaptavist.



Нагадаємо Дія.City це унікальний правовий та податковий простір для ІТ, який був запроваджений 8 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення росії в Україну. В його межах діє цілий комплекс як податкових, так і правових стимулів для розвитку технологічного бізнесу в країні. Наразі його резидентами є більше 400 компаній. В тому числі за час війни до Дія.City долучились понад 330 компаній.



Корпорація Adaptavist заснована у 2005 році. Її команда нараховує більше 750 співробітників по всьому світі, та понад 18 500 клієнтів — більше половини списку Fortune 500.

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