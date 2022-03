Revolut надає доступ до платіжних послуг для осіб, які змушені виїхати з України

15 марта 2022 г., 9:35

0

Tweet

Revolut, глобальний фінансовий сервіс з понад 18 мільйонами клієнтів по всьому світу, надає доступ до платіжних послуг для осіб, які змушені виїхати з України через російське вторгнення. Щоб забезпечити швидкий і легкий доступ до своїх грошей, компанія Revolut полегшила вимоги, необхідні для відкриття рахунку, а також відмовилась від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку.



Понад два мільйони осіб вже перетнули кордони України, у пошуках безпеки, багато з яких мають небагато речей та документів. Щоб придбати предмети першої необхідності, швидкий і легкий доступ до коштів є необхідним для тисяч сімей. Revolut дозволяє тим, хто перетнув кордони країни, отримати доступ до своїх коштів, прив’язавши додаток до свого українського банківського рахунку. Revolut пропонує платіжні послуги всім, хто змушений виїхати з України, надаючи доступ до додаткових валют та механізмів заощаджень.



Стандартний рахунок не передбачає щомісячної комісії та може використовуватися для відправлення/отримання грошей, а також для обміну валюти. Картку Revolut можна буде використовувати в будь-якій точці Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) та України. Обмеження на переказ коштів з вашого рахунку Revolut на інший рахунок складає €1,500 на день. Друзі та рідні, які вже знаходяться в Європі, також зможуть швидко та надійно переказати їм гроші. Ліміти на користування рахунком встановленні згідно з обмеженнями стандартного плану Revolut.



Відкриття рахунку в ЄЕЗ зазвичай вимагає підтвердження права на проживання в Європі. Оскільки багато тимчасово переміщених осіб з України не можуть надати це підтвердження через брак документів, Revolut пом’якшила цю вимогу, щоб якомога більше людей могли швидко відкрити рахунок і отримати доступ до своїх коштів. Попри те, що доступ до відкриття рахунків було полегшено, компанія Revolut вживає всі необхідні заходи для дотримання та виконання регуляторних вимог, і виділила для цього внутрішню спеціальну команду працівників.



Щойно їх рахунок Revolut буде створено, ті, хто виїхав з України, зможуть прив'язати будь-яку українську банківську картку до свого рахунку Revolut, а потім одразу розпочати поповнення рахунку в різних валютах. Щоб підтримати цю ініціативу, Revolut також відмовляється від деяких комісій за перекази, та обмін валют, щоб забезпечити відсутність додаткових зборів з тимчасово переміщених осіб, які обмінюють свою українську гривню на іншу валюту.



«Оскільки війна в Україні змусила виїхати понад два мільйони людей, ми вважаємо, що необхідно допомогти тим, хто найбільше постраждав, надаючи їм легкий і швидкий доступ до своїх коштів. Банківські перекази часто повільні та дорогі, тому ми сподіваємося, що ця ініціатива Revolut надасть простішу та ефективнішу альтернативу. Я надзвичайно пишаюся тим, що є частиною британського фінтех бізнесу, який може швидко допомогти українському народу у скрутний час», зазначив Влад Яценко, співзасновник і технічний директор Revolut.



Як відкрити рахунок?

• Завантажити мобільний додаток Revolut (App Store, Google Play Store)

• Натисніть “Sign up” і введіть ваш номер телефону. Це може бути номер будь-якої країни, головне щоб ви могли отримати SMS повідомлення на цей номер

• Виберіть країну в якій ви знаходитесь, наприклад, Польща чи Словаччина - в секції “Country of residence”

• Введіть свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу вашого житла/тимчасового притулку, та інші особові дані

• Виберіть та завантажте фото українського паспорта* або ID-картки для підтвердження особи



*громадянам інших країн, які прибули з України, необхідно завантажити паспорт та українську візу/посвідку на постійне проживання.



Додаток Revolut доступний англійською та в інших європейських мовах.

Планується додати українську мову до додатку найближчим часом.





ЗАМІТКИ:



Посилання на відповідь Ніка Сторонського відносно війни в Україні:

https://blog.revolut.com/a-personal-letter-from-our-ceo/



Посилання на відповідь компанії Revolut відносно війни в Україні

https://blog.revolut.com/the-war-on-ukraine-our-response/



Посилання на сторінку продукту Revolut для благодійних внесків

https://www.revolut.com/donate-money







Створена Коаліція дистриб’юторів України





Кажуть, що, незважаючи на обставини, кожен має робити те, що вміє робити найкраще. А ще кажуть, що зламати соломинку легко, а от цілий сніп вже неможливо.



В цей дуже складний час для нашої країни компанії БАКОТЕК та Oberig IT вирішили виступити з ініціативої, та створити Коаліцію дистриб’юторів України.



Головним завданням Коаліції ми погодили припинення фінансування війни в Україні, будь-яких агресивних дій та економіки країни-агресора.



Для цього першим етапом діяльності Коаліції сформували дві основні задачі по територіям України та країн пострадянського простору (окрім росії):

1. Інформування ІТ-ринку щодо присутніх каналів постачання ІТ/ІБ-рішень, які фінансово «спонсорують» країну-агресора – висвітлення присутності/зміни ландшафту дистриб’юторів, чий бізнес керується з Росії чи присутній там,

2. Інформування ІТ-ринку щодо виробників, країною походження яких є Росія, та щодо альтернатив, доступних на наших ринках, для найдоцільнішого переходу.

Зі своєї сторони, Коаліція вже проводить роботу з виробниками по термінації каналів постачання компаніями з російським бізнесом, та по перепідпорядкуванню бізнесу в Україні і сусідніх дружніх країнах з локальних російських офісів на європейські.

Ці дії дозволять Партнерам та Замовникам країн не тільки економічно не подримувати країну-агресора (що вже є вагомим фактором!), а й захистити свої інвестиції в бізнес і диверсифікувати економічні ризики.



“Наразі в Коаліцію входять компанії БАКОТЕК та Oberig IT. І ми запрошуємо УСІХ українських дистриб’юторів долучатися до цієї активності! Найближчим часом ви дізнаєтесь про результати роботи в рамках погоджених задач”, йдеться у зверненні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист