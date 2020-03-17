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Решения SysAid по управлению ИТ-услугами становятся доступны партнерам Softprom

17 марта 2020 г., 14:05
Решения SysAid по управлению ИТ-услугами становятся доступны партнерам Softprom

Компания Softprom становится официальным дистрибьютором SysAid, ведущего поставщика решений по управлению ИТ-услугами (ITSM) и займется их продвижением в странах: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Польша, Узбекистан, Украина, Румыния.

SysAid разработан специально для поддержки цифрового преобразования и позволяет организациям повысить производительность, повысить качество обслуживания конечных пользователей и повысить ценность и влияние на бизнес.

Благодаря многоуровневому управлению сервисами, встроенному управлению активами и передовой автоматизации и оркестрации SysAid помогает решать основные проблемы, с которыми сталкиваются организации сегодня.


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