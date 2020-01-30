Решения Qumulo упростят заказчикам Fujitsu хранение файлов в гибридных облачных средах

30 января 2020 г., 13:15

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Компания Fujitsu заявила о том, что объединяет усилия с Qumulo, одним из лидеров в области решений для хранения файлов в гибридных облачных средах.

Как отмечается, это позволит заказчикам воспользоваться преимуществами безопасности и надежности локальных горизонтально масштабируемых файловых хранилищ в сочетании с гибкостью и экономической эффективностью облачных решений для хранения данных.



Fujitsu интегрирует ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных облачных средах в свой портфель СХД для того, чтобы разработать современное решение для хранения файлов, которое сможет решить все вопросы, связанные с неструктурированными данными, включая их консолидацию, контроль, обработку и долгосрочное хранение.



Основными источниками неструктурированных данных являются мультимедиа, видео с камер наблюдения, результаты сканирования и диагностической визуализации, а также Интернет вещей. Они часто хранятся в различных местах, включая периферийные системы, локальные и облачные среды, что создает дополнительные проблемы для ИТ-подразделений при обеспечении их постоянной доступности с высокой скоростью для разных приложений.



Согласно аналитикам Gartner, в период с 2019 по 2042 г. объем данных компаний, в среднем, увеличится в 3 раза. Это создает серьезную проблему особенно для устаревших решений для хранения данных с горизонтальным и вертикальным масштабированием, которые не предназначались для таких объемов данных, типов файлов, приложений, рабочих нагрузок и сред.



«Компаниям больше не нужно развертывать несколько решений, чтобы соответствовать требованиям масштабируемости, скорости работы и облачных вычислений корпоративных неструктурированных данных, – заявил Грегг Махон (Gregg Machon), вице-президент по глобальным каналам продаж компании Qumulo. – ПО Qumulo для хранения файлов в гибридных средах было разработано для того, чтобы предоставить центрам обработки данных и облачным приложениям эффективный, скоростной и недорогой доступ к данным».



Fujitsu применяет проактивный подход для решения этой проблемы, используя возможности Qumulo для трансформации корпоративных сетей с горизонтальным масштабированием в облачные СХД. Это решение является частью концепции Fujitsu по предоставлению клиентам универсального подхода для удовлетворения всех их потребностей в хранении и защите данных, как ключевого компонента цифровой трансформации.



«В рамках партнерства с Qumulo компания Fujitsu улучшает производительность, безопасность и корпоративные функции своих систем хранения данных для ЦОД, чтобы они могли эффективно работать в гибридных ИТ-средах. Мы используем весь опыт и наработки Fujitsu для обеспечения бесперебойной автоматизации данных между локальными и облачными средами, устраняя основные препятствия на пути к цифровой трансформации. Мы также предоставляем сервисы по своего рода цифровому «просвещению», т. к. оптимальное сочетание локальных и облачных систем хранения данных может помочь компаниям сэкономить в будущем», заявил Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA.



Также отмечается, что Fujitsu и Qumulo обеспечивают бесшовное масштабирование кластеров файловых хранилищ в ЦОД и облачных средах. Благодаря объединению усилий с Qumulo, Fujitsu позволяет предприятиям масштабировать кластеры файловых хранилищ проще и без срывов. Кроме того, заказчики получают возможность просматривать и контролировать все свои данные в режиме реального времени.

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