Решения Quest для управления ИТ-инфраструктурой

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Быстрое изменение и сложность современных ИТ побуждают компании искать простые и эффективные инструменты управления ими. Quest Software предлагает в качестве таковых свои решения. Они были рассмотрены на семинаре, организованном компанией Silvery совместно с Quest Software.

Вряд ли будет ошибкой предположение, что на ИТ-инфраструктуре многих компаний развернуты средства Microsoft. Поэтому ее защита и управление является актуальной задачей. Как это делать, рассказал инженер по предпродажам Сергей Бобров из компании Quest, в зоне ответственности которого находятся СНГ и Израиль. Однако вначале он кратко остановился на предпосылках угроз безопасности. Он отметил, что обязательным требованием для безопасности инфраструктуры является аудит изменений и история событий. В то же время, поскольку данные лежат в разных локациях и форматах, такой всеобъемлющий анализ отсутствует, а поиск отдельных событий занимает много времени. Кроме этого, нативный журнал регистрации событий содержит слишком мало читабельной информации и много специфических данных, для понимания которых требуется подготовка. Эту проблему решает Change Auditor, который предоставляет в режиме реального времени полный аудит пользовательских и администраторских изменений. Он выполняет сбор и анализ лог-файлов, создает базовые модели поведения пользователей на основе 30-дневных наблюдений и обнаруживает отклонения от них, осуществляет корреляцию событий и строит модель рисков.

Сергей Бобров: «Обязательным требованием для безопасности инфраструктуры является аудит изменений и история событий»

Все сообщения поступают на центральную консоль, называемую «координатор». Координатор позволяет выполнить всю дальнейшую обработку событий.

Вторым продуктом, представленным докладчиком, был менеджер лог-файлов InTrust. Он выполняет сбор, сжатие, поиск и анализ больших объемов данных. В числе его особенностей, в частности, единый интерфейс, простота поиска по лог-файлам, предоставление результатов в режиме реального времени, расследование инцидентов в несколько нажатий клавиши мыши. InTrust также позволяет блокировать компьютер пользователя при обнаружении подозрительного поведения.

Далее Сергей Бобров остановился на такой актуальной теме, как оптимизация работы с рабочими станциями. Он отметил, что сегодня компании сталкиваются с рядом проблем, в числе которых рост объемов данных, угрозы безопасности и необходимость соответствовать регуляторным требованиям.

В то же время, согласно опросам Quest, 61% компаний говорит, что у них в сети есть неизвестные устройства, и только у 69% на конечных устройствах установлены средства ИТ-безопасности. Ситуацию осложняет существование более 409 млн. приложений, включая разные версии. Если бы организации могли видеть все устройства в их сети, автоматизировать установку заплаток и видеть в режиме реального времени все свои лицензии и их использование, то это существенно снизило бы остроту проблемы.

Для ее решения Quest предлагает КАСЕ — инструмент для управления инфраструктурой. Продукт просто инсталлируется и позволяет управлять, защищать и обслуживать подключенные к сети устройства организации, включая ПК под управлением Windows, Mac, Chromebook, Linux, UNIX и серверы Windows, принтеры, хранилища и устройства IoT. Он обеспечивает поиск и видимость всех устройств в сети компании вне зависимости от их типа и места подключения, выполняет сканирование на предмет выявления угроз безопасности, управляет установкой заплаток и антивирусного ПО, проводит инвентаризацию ресурсов.

Вторая презентация Сергея Боброва была посвящена Foglight, средству анализа и оптимизации инфраструктуры, в том числе и виртуальной. С его помощью можно выйти за рамки простого мониторинга производительности, чтобы быстро выявлять и устранять проблемы в физических, виртуальных и облачных средах. Продукты Foglight легко интегрируются с существующими инструментами, поэтому могут отслеживать и анализировать данные практически из любого источника в инфраструктуре компании и просматривать их через единый интерфейс. Полностью настраиваемые информационные панели позволяют сосредоточиться на том, что наиболее важно для организации, и просматривать данные способами, которые имеют отношение к бизнесу компании, предоставляя необходимую видимость базы данных и повышая общую производительность. С Foglight можно заранее обнаруживать, отслеживать, управлять и решать проблемы с производительностью, прежде чем они повлияют на бизнес.

В числе основных преимуществ продукта — обзор производительности, мгновенные уведомления о проблемах на уровне предприятия, определение ресурсов, где происходит снижение производительности. Foglight обеспечивает быструю диагностику и решение проблем с помощью детализации, а также автоматизированный анализ показателей производительности.

Для репликации БД Oracle Quest предлагает систему SharePlex. Система устанавливается буквально за минуты, выполняет репликацию почти в режиме реального времени, хорошо масштабируется и обеспечивает высокую доступность. SharePlex строит целевую БД автоматически, устраняя необходимость наличия большого опыта и ручной работы.

По словам архитектора корпоративных ИТ-систем Сергея Архипова, сегодня приходит очень много запросов от заказчиков на миграцию данных либо в облако, либо внутри инфраструктуры. Обычно такая миграция всегда затрагивает большой объем контента. Зачастую этот контент нельзя переносить без остановки сервиса. Какие же ошибки могут быть в процессе миграции и почему на него можно потратить намного больше денег, чем следовало бы?

Сергей Архипов: «Сегодня приходит очень много запросов от заказчиков на миграцию данных либо в облако, либо внутри инфраструктуры»

Прежде всего, организации не всегда ответственно подходят к планированию миграции, не принимается в расчет масштаб самой инфраструктуры, подлежащей миграции. Часто отсутствует понимание того, как администрировать среду в процессе миграции, а также план восстановления после краха. Поэтому будет полезным рассмотреть лучшие практики миграции, в данном случае, на Office 365. План миграции должен включать ряд пунктов, таких как оценка среды, в которой работает организация, оптимизация AD, внедрение решения и тестирование.

Для оценки существующей среды необходимо определит количество контента, с которым работает организация, какие функции должны быть сохранены в результате миграции, какие бизнес-процессы опираются на информационные системы, планируемые для миграции. Требуется также оценить требования по срокам и по управлению.

Текущую инфраструктуру позволяет проанализировать Enterprise Reporter. С его помощью можно также провести аудит средств безопасности пользователей и оценить состояние всей инфраструктуры.

Перед выполнением миграции необходимо иметь план восстановления как страховку от непредвиденных обстоятельств. Восстановлению в исходное состояние может помочь Recovery Manager. Он позволяет точно определять изменения в среде AD на уровне объектов и атрибутов, знать, что случилось, на кого повлияло и что нужно откатить. Recovery Manager выполняет быстрое сравнение различий между основными и резервными копиями на уровне объектов и мгновенное восстановление данных, находящихся в локальной среде, Azure AD или в гибридной среде AD. Инструмент автоматизирует резервирование и управление AD.

Докладчик также обратил внимание участников на важность выбора правильного партнера для миграции, который может помочь адекватно оценить продукты Quest, подобрать наиболее подходящие для имеющейся ситуации и помочь с их внедрением.

Выступление закончилось обзором продуктов Quest для миграции и демонстрацией возможностей миграции корпоративных данных средствами Quest.

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