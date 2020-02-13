 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1202)

02.02 - 09.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Решение защиты от киберугроз Check Point R80 становится доступно из облака

13 февраля 2020 г., 17:55
0 
 

Решение защиты от киберугроз Check Point R80 становится доступно из облака

Компания Check Point Software Technologies объявила, что программное решение централизованной безопасности R80 теперь будет доступно в качестве облачного сервиса. Это предоставляет заказчикам наиболее быстрый путь к развертыванию и управлению системой безопасности Check Point по всей сетевой структуре из веб-браузера – без необходимости тратить время на развертывание, обслуживание и обновление системы вручную.

Новое решение R80 по модели «Управление безопасностью как услуга» (Security Management-as-a-Service) дополняет комплекс решений Check Point Fast Track Network Security, обеспечивающих защиту, масштабируемость и простоту развертывания и управления. R80 Security MaaS обеспечивает визуализацию безопасности всей инфраструктуры компании на специально настраиваемой панели мониторинга. Это позволяет более эффективно управлять сложными средами и сократить время выполнения операций до 60% по сравнению с другими решениями.

R80 – это комплексное ПО для обеспечения централизованной безопасности для локальных и облачных сред с более чем 160 технологическими интеграциями. Последняя версия R80.40 имеет более 100 новых функций для расширения защиты, оптимизации рабочих процессов и повышения производительности. R80 Security MaaS предоставляет:

  • управление всеми продуктами Check Point из облака, которое происходит непосредственно из веб-браузера;
  • полностью автоматизированные обновления, обеспечивающие постоянное применение новейших средств защиты;
  • расширение по требованию для беспрепятственного подключения большего количества шлюзов без физических ограничений;
  • отсутствие необходимости в обслуживании, что делает среды более безопасными, управляемыми и совместимыми;
  • неограниченные возможности хранения и получения доступа к системным журналам.

Fast Track Network Security включает в себя пять новых шлюзов Quantum Security Gateways, которые оснащены ThreatCloud и SandBlast Zero-Day Protection. Новая линейка начинается с модели 3600 для филиалов и заканчивается моделью шлюза 16000 Turbo Hyperscale, ориентированной на крупные организации. Последняя модель обладает пропускной способностью Gen V Threat Prevention 17,6 ГБит/с, что вдвое быстрее, чем у конкурирующих высококлассных шлюзов, при этом энергии используется вдвое меньше.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  