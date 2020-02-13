Решение защиты от киберугроз Check Point R80 становится доступно из облака

13 февраля 2020 г., 17:55

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Компания Check Point Software Technologies объявила, что программное решение централизованной безопасности R80 теперь будет доступно в качестве облачного сервиса. Это предоставляет заказчикам наиболее быстрый путь к развертыванию и управлению системой безопасности Check Point по всей сетевой структуре из веб-браузера – без необходимости тратить время на развертывание, обслуживание и обновление системы вручную.

Новое решение R80 по модели «Управление безопасностью как услуга» (Security Management-as-a-Service) дополняет комплекс решений Check Point Fast Track Network Security, обеспечивающих защиту, масштабируемость и простоту развертывания и управления. R80 Security MaaS обеспечивает визуализацию безопасности всей инфраструктуры компании на специально настраиваемой панели мониторинга. Это позволяет более эффективно управлять сложными средами и сократить время выполнения операций до 60% по сравнению с другими решениями.

R80 – это комплексное ПО для обеспечения централизованной безопасности для локальных и облачных сред с более чем 160 технологическими интеграциями. Последняя версия R80.40 имеет более 100 новых функций для расширения защиты, оптимизации рабочих процессов и повышения производительности. R80 Security MaaS предоставляет:

управление всеми продуктами Check Point из облака, которое происходит непосредственно из веб-браузера;

полностью автоматизированные обновления, обеспечивающие постоянное применение новейших средств защиты;

расширение по требованию для беспрепятственного подключения большего количества шлюзов без физических ограничений;

отсутствие необходимости в обслуживании, что делает среды более безопасными, управляемыми и совместимыми;

неограниченные возможности хранения и получения доступа к системным журналам.

Fast Track Network Security включает в себя пять новых шлюзов Quantum Security Gateways, которые оснащены ThreatCloud и SandBlast Zero-Day Protection. Новая линейка начинается с модели 3600 для филиалов и заканчивается моделью шлюза 16000 Turbo Hyperscale, ориентированной на крупные организации. Последняя модель обладает пропускной способностью Gen V Threat Prevention 17,6 ГБит/с, что вдвое быстрее, чем у конкурирующих высококлассных шлюзов, при этом энергии используется вдвое меньше.

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