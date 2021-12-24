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Решение Tripp Lite позволит расширить серверные стойки в рамках имеющихся площадей

24 декабря 2021 г., 11:40
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Компания Tripp Lite представила простой способ увеличения пространства в полностью заполненных серверных стойках.

Как отмечается, новые вертикальные расширители SmartRack устанавливаются поверх напольных стоечных шкафов Tripp Lite, позволяя получить дополнительное пространство для размещения оборудования в центрах обработки данных и серверных помещениях.

Вертикальные расширители представляют собой практичное решение для увеличения инсталляций в местах, где нет физического пространства для размещения дополнительной стойки.

В компании заявили, что в отличие от добавления или замены стойки ее вертикальное расширение исключает расходы на покупку новой полноразмерной стойки, экономит время и трудозатраты, связанные с перемещением оборудования. Расширение также позволяет преодолеть ограничения по высоте дверей и транспортировке высоких стеллажей. Можно использовать более короткую основную стойку и добавить к ней вертикальное расширение после того, как основная стойка уже установлена на место.

Доступные в размерах 6U (SRTH6UB) и 12U (SRTH12UB), вертикальные расширители совместимы со стандартными напольными стоечными шкафами Tripp Lite (шириной 600 мм и глубиной 1050 мм) со съемной панелью на крыше (ее снятие необязательно для установки расширения). Запирающиеся двери и боковые панели обеспечивают физическую безопасность оборудования и носителей в соответствии с требованиями PCI DSS (стандарта безопасности данных платежных карт).

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