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Решение Citrix App Delivery and Security Service упростит все этапы доставки приложений

29 сентября 2021 г., 17:25
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Citrix Systems анонсировала запуск нового основанного на намерениях (intent-based) облачного решения Citrix App Delivery and Security Service, которое автоматизирует этот процесс в реальном времени.

Компания заявила, что это первое и единственное решение такого рода, которое упрощает все этапы доставки приложений, включая выделение ресурсов, обеспечение безопасности, адаптацию и управление. Теперь у ИТ-служб есть мощный инструмент для предоставления пользователям продуктивных и комфортных рабочих условий.

«Комфортность работы с приложениями — это новая валюта ИТ-служб, — считает Рохит Мехра (Rohit Mehra), вице-президент группы сетевых и телекоммуникационных инфраструктур независимой аналитической фирмы IDC. — У организаций, предлагающих безопасные и надежные приложения, появляется возможность повысить свою конкурентоспособность и производительность труда сотрудников, но для этого необходимы новый подход и такая система доставки приложений, которая способна сама выявлять проблемы и устранять их в автоматическом режиме, без участия пользователей».

Citrix App Delivery and Security Service поможет превратить доставку приложений из медленного, выполняемого вручную процесса, в эффективный, автоматизированный и ориентированный на поставленные цели. Решение придаст ИТ-службам гибкости, необходимой, чтобы соответствовать задачам бизнеса и демонстрировать выдающиеся результаты.

Решение автоматически транслирует технические и бизнес-цели в настройки и политики доставки и защиты приложений. Например, если администратор задаст максимальный приемлемый порог задержки для того или иного региона, то серверы и системы подстроятся так, чтобы выдерживать этот параметр при доставке приложений.

Предусмотрено самовосстановление и постоянная оптимизация. Решение автоматически выявляет и устраняет проблемы, возникающие при доставке приложений, такие как перерывы в работе, ухудшение производительности и реализация новых требований. Например, при обнаружении медленного сервера его можно автоматически удалить из пула балансировки нагрузки.

Система ежедневно получает и анализирует информацию с 10 млрд точек ввода данных от более миллиарда пользователей, работающих в 50 тыс. сетей, которые охватывают 200 стран. Таким образом, с помощью Citrix Intelligent Traffic Management™ в реальном режиме времени формируется картина состояния интернета. Располагая этими данными, ИТ-службы смогут поддерживать необходимый уровень обслуживания, оптимизируя поведение приложений для отдельных пользователей и определяя наилучшие площадки для размещения дополнительных сайтов хостинга на случай увеличения объемов трафика.

Также отмечается, что встроенный межсетевой экран веб-приложений, система управления ботами и защита API обеспечивают глобальную безопасность наиболее ценных и уязвимых активов.

«Citrix App Delivery and Security Service — это новое слово в микросервисах и решениях SaaS, — говорит технический директор и старший системный администратор компании Aria Systems, Inc. Джеффри Кнаак (Geoffrey Knaak). — В нем реализована оптимальная комбинация адаптируемости и встроенного интеллекта, которая поможет организациям быстро и безопасно развертывать приложения, не жертвуя при этом необходимой заказчикам функциональностью».

Решение Citrix Application Delivery and Security Service будет доступно в четвертом квартале 2021 года.

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