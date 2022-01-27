Renault будет разрабатывать цифровые платформы для будущих авто совместно с Qualcomm

27 января 2022 г., 15:54

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Qualcomm Technologies и Renault Group объявили о готовности к расширению сотрудничества, направленного на реализацию цифровых преобразований в автомобильной отрасли.

Как отмечается, компании будут создавать архитектуру следующего поколения с акцентом на расширяемые и гибкие функциональные решения, отслеживая меняющиеся предпочтения со стороны потребителей и корпоративных клиентов. В конструкцию будущих автомобилей Renault будет внедряться «цифровое шасси» Snapdragon Digital Chassis с использованием новейших сетевых и интеллектуальных решений.



В условиях стремительно меняющейся ситуации на автомобильном рынке, автопроизводители стремятся разработать новые архитектуры для автомобилей, действуя при этом в рамках гармонизированного подхода, охватывающего одновременно высокопроизводительные однокристальные микроконтроллеры, программно-определяемые платформы, умные и спутниковые датчики, которые объединены на базе общей для всех сервисов платформы. Подобная архитектура обладает следующими возможностями:



Автомобильные средства связи, включая 5G, Wi-Fi, Bluetooth, vehicle-to-everything (V2X), точное позиционирование и связь по электросети

Цифровая панель приборов и средства визуализации, радикально меняющие для пользователей принципы взаимодействия внутри салона и опыт эксплуатации

Все категории систем помощи водителю, от L1 до L2+, включая визуальное восприятие и политики вождения, с упором на низкую стоимость, модульность и возможности повторного применения в конструкции любых автомобилей

Сервисная платформа Car2Cloud для управления функциями на уровне устройств, беспроводного обновления программ, поддержки SIM-карт и подключения сервисов по подписке



Snapdragon Digital Chassis состоит из подобных открытых и масштабируемых облачных платформ, отвечающих за интегрированные в автомобиль средства обработки и передачи информации, помощи водителю, связь, цифровую панель приборов и построенных на унифицированной архитектуре для гарантии повышенной безопасности и иммерсивного цифрового опыта. Предусмотрена и возможность обновления всех систем в течение всего срока эксплуатации автомобиля.



“Тесное сотрудничество с ведущими технологическими компаниями, к которым относится Qualcomm Technologies, позволяет нам ускорить темпы инноваций и уловить быстро меняющиеся тенденции и потребности в передовых функциональных решениях”, - заявил Тьерри Каммаль, глобальный вице-президент альянса Renault Group, отвечающий за работу Software Factory. - “Принимая во внимание наши ведущие позиции на глобальном рынке производства автомобилей, мы стремимся перенять у Qualcomm Technologies сложившееся видение и достигнутые инновации в сегменте 5G, цифровых приборных панелей, включая новые платформы Snapdragon Ride с поддержкой пакета Arriver Computer Vision в составе Snapdragon Digital Chassis, поскольку это поможет нам ускорить темпы внедрения инноваций с целью реализации растущих потребностей наших клиентов”.



“Нашей целью в качестве поставщика системных решений является предоставление глобальным автопроизводителям, к числу которых относится Renault Group, возможностей для создания умных систем с бесшовным подключением к Сети, которые были бы одновременно безопасными, интуитивно понятными и иммерсивными”, - подчеркнул Накул Дуггал, старший вице-президент и генеральный директор направления автомобильной промышленности, Qualcomm Technologies. - “С помощью революционной платформы Snapdragon Digital Chassis мы поможем Renault Group добиться поставленных целей по реализации максимально иммерсивного и безопасного опыта в интересах клиента. Мы с радостью продолжим сотрудничество с Renault Group в области разработки автомобильных решений, которые станут очередным шагом в цифровую эпоху автомобилестроительной отрасли”.



Отмечается, что совместная деятельность по внедрению Snapdragon Digital Chassis выстраивается на фоне сделанных в сентябре заявлений со стороны компаний. Среди прочего подчеркивается их технологическое сотрудничество в сфере развития систем внутри автомобиля для новой линейки электромобилей Mégane E-TECH Electric на базе платформ Snapdragon Cockpit Platforms 3-го поколения. Выступая в роли ключевого компонента Snapdragon Digital Chassis, платформа Snapdragon Cockpit Platforms позволяет автопроизводителям использовать современные дисплеи, аудиосистемы, вычислительные блоки и системы связи для формирования нового подхода к информационно-развлекательным решениям.



Интегрированные автомобильные платформы Qualcomm Technologies, включая Snapdragon Digital Chassis, продолжают наращивать потенциал компании на рынке средств обработки и передачи информации, развлечений, обмена данными и связи внутри автомобиля. Как сообщается, объем заказов по этому направлению уже превышает $13 млрд.

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