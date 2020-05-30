  Рекордная передача данных с использованием солитонного кристалла

30 мая 2020 г., 15:05

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Исследователи достигли мировой рекордной скорости передачи данных по стандартному оптическому волокну на расстоянии 75 км, используя мощный класс микрогребней, называемый кристаллами солитона.

Австралийские и канадские исследователи во главе с профессором Дэвидом Дж. Моссом (David J. Moss) из Технологического университета Суинберна и почетным профессором Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) смогли достичь мирового рекордного уровня передачи данных по стандартному оптическому волокну длиной 75 км с использованием мощного класса микрогребней, называемых солитонными кристаллами.

Телекоммуникационные сети используют много разных частот, или цветов, для передачи как можно большего количества информации. Современные сети, как правило, нуждаются в отдельном лазере для каждого цвета, что сложно и дорого настроить должным образом. «Здесь мы решили использовать микрогребень для замены нескольких лазеров. Как и расческа для волос, мы можем генерировать набор частот, которые одинаково удалены, а фазу и амплитуду можно легко и точно контролировать», - объясняет проф. Морандотти. Возможность снабжения всех длин волн одним компактным интегрированным чипом, заменяющим множество параллельных лазеров, обеспечивает наибольшее преимущество с точки зрения производительности, масштабируемости и энергопотребления.

«Мы воспользовались тем, что частотная гребенка может быть создана с помощью устройства, известного как микрокольцевой резонатор. До этой работы, хорошо работавшая гребенка, приводящая к так называемому солитонному резонатору, требовала специального и уникального баланса между дисперсией цвета и нелинейностью. Такие гребни обычно трудно генерировать и стабилизировать, и они не очень эффективны даже в идеальных условиях, поэтому исследователи разработали новый способ достичь этого в телекоммуникационных целях. В частности, если микрорезонатор правильно спроектирован, можно получить точку пересечения между оптическими модами, поддерживаемыми устройством, что, в свою очередь, создает правильное условие для реализации другого типа микрогребня, что приводит к так называемым кристаллическим солитонам, которые оба являются устойчивыми и удобными для пользователя», - объясняет проф. Морандотти.

Эта работа демонстрирует способность оптического микрогребня работать в требовательных и практичных оптических сетях связи. По словам профессора Морандотти, предложенный механизм может быть коммерчески реализован через 5 лет, поскольку аналогичные микрокольцевые резонаторы, предназначенные для менее требовательных приложений, таких как фильтрация, уже хорошо известны и коммерчески доступны.

Концептуальная схема эксперимента по связи с использованием микрогребня солитонного кристалла

a. Иллюстрация состояния солитонного кристалла, используемая в этой статье. Из полученного спектра мы делаем вывод, что состояние представляло собой один кристалл с временным дефектом по всему кольцу. Состояние имело характерный «зубчатый» спектр микрогребня, соответствующий состоянию кристалла с одним временным дефектом.

b. Фотография микросхемы микрокольцевого резонатора, упакованного в оптоволоконный кабель, который используется для генерации солитонов. Полный чип составляет 5 мм × 9 мм, из которых мы используем устройства и получаем доступ к волноводам на ~ ¼ площади. Монета достоинством в 2 австралийских доллара (диаметром 20,5 мм), показанная в масштабе, аналогична размеру никеля в долларах США или монеты в 10 евроцентов. На вставке - микроскопическое изображение элемента кольцевого резонатора со шкалой. Видимые искажения происходят из-за наложения клея из волоконного массива.

c. Экспериментальная установка. Лазер непрерывной волны, усиленный до 1,8 Вт, накачал микрокольцевый резонатор FSR с частотой 48,9 ГГц, создав микрогребень из состояния колебания солитонного кристалла. Гребень был сплющен и оптически демультиплексирован для обеспечения возможности модуляции, а полученные данные оптически мультиплексированы перед последующей передачей по волокнам с усилением EDFA. В приемнике каждый канал оптически демультиплексируется перед приемом. ECL - лазер с краевой связью, WSS-селективный переключатель, Rx - приемник



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