Регулятор ЄС оштрафував LinkedIn на 310 мільйонів євро

25 октября 2024 г., 15:35

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Агентство Reuters пише, що провідний регулятор Європейського Союзу з питань захисту персональних даних у четвер заявив, що наклав штраф у розмірі 310 мільйонів євро (335 мільйонів доларів США) на платформу професійних мереж LinkedIn компанії Microsoft за її практику таргетованої реклами.



Ірландський комісаріат із захисту даних (DPC) є провідним регулятором щодо конфіденційності в Європейському Союзі для більшості провідних американських інтернет-компаній через те, що їхні операції в ЄС здійснюються саме у цій країні.



«Обробка персональних даних без відповідної правової бази є явним і серйозним порушенням фундаментального права суб'єктів даних на захист даних», - йдеться в заяві заступника комісара DPC Грема Дойла (Graham Doyle).



Минулого року компанія Microsoft заявила про очікування, що її підрозділ LinkedIn заплатить близько 425 млн доларів США за потенційний штраф від ірландського регулятора.



У офіційній заяві LinkedIn зазначається: «Хоча ми вважаємо, що дотримувалися Загального регламенту про захист даних (GDPR), ми працюємо над тим, щоб наші рекламні практики відповідали цьому рішенню до кінцевого терміну, встановленого IDPC».

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