Red Hat OpenShift 4.5 упрощает перенос ВМ-нагрузок в среду Kubernetes

19 августа 2020 г., 17:55

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Компания Red Hat выпустила новую версию платформы Kubernetes корпоративного класса OpenShift 4.5, в состав которой теперь входит технология OpenShift Virtualization, помогающая стереть границы между традиционными и облачными инфраструктурами и расширить контроль над распределенными ИТ-ресурсами.

По оценкам Gartner, к 2022 г. использовать контейнерные приложения в режиме промышленной эксплуатации будут более 75% глобальных организаций, что значительно выше 30% таких организаций в 2019 г.

И хотя Gartner утверждает, что облачные приложения – это будущее бизнес-инноваций и разработки, многие заказчики по-прежнему активно инвестируют в критически важные программные системы, работающие на традиционных виртуальных машинах (ВМ). Новая версия Red Hat OpenShift включает в себя технологию OpenShift Virtualization, которая позволяет перенести стандартные ВМ-нагрузки в среду Kubernetes, чтобы устранить изолированность традиционных и облачных приложений на уровне процессов разработки и сопровождения.

OpenShift Virtualization, впервые представленная как technology preview на Red Hat Summit 2020, доросла до общедоступной версии и теперь абсолютно бесплатно доступна в составе Red Hat OpenShift. Эта технология создана в рамках открытого проекта KubeVirt и предназначена для разработки, развертывания и сопровождения приложений, которые могут одновременно включать в себя ВМ, контейнеры и serverless-функции, работающие на единой и современной Kubernetes-платформе. С OpenShift Virtualization компания Red Hat поднимает традиционные приложения на уровень открытых инноваций, а заказчик получает отличную возможность проводить ИТ-трансформацию в удобном для себя темпе.

Подводя единый архитектурный фундамент под традиционные и новые программные системы, OpenShift Virtualization обеспечивает единый опыт разработки приложений и резко повышает способность организации быстро внедрять инновации. После первоначальной миграции ВМ на платформу Red Hat OpenShift, их затем можно контейнеризировать или же оставить в виде виртуальных машин, что позволяет создавать приложения, одновременно использующие и контейнеры, и ВМ, работающие на одной и той же платформе.

Red Hat OpenShift 4.5 также получила функционал комплексной автоматизации развертывания в средах VMware vSphere, что позволяет без лишних усилий формировать среду Red Hat OpenShift поверх любых поддерживаемых инфраструктур vSphere.

Комплексная автоматизация развертывания OpenShift сегодня поддерживает платформы AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Red Hat Virtualization и Red Hat OpenStack Platform, и предлагает заказчику единый автоматизированный подход к развертыванию кластеров OpenShift на различных облачных сервисах и в собственных дата-центрах.

На сегодня Red Hat OpenShift является основой облачной инфраструктуры для более чем 2400 заказчиков со всего мира, как тех, кто только начинает осваивать контейнерные приложения, так и тех, кто поставил облачные корпоративные приложения на поток.

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