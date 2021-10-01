Red Hat новым решением намерена задать стандарт автоматизации облачных сред

1 октября 2021 г., 16:15

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Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске решения Red Hat Ansible Automation Platform 2, нового стандарта ИТ-автоматизации гибридных облачных сред. Платформа подверглась кардинальной переработке с учетом эволюции гибридных облачных вычислений и предлагает новую концепцию переносимых сред автоматизации, а также позволяет задействовать автоматизацию на более ранних стадиях разработки приложений.



В своем исследовании, проведенном по заказу Red Hat, компания 451 Research, входящая в состав S&P Global Market Intelligence, отметила, что в ходе ее недавнего опроса «Voice of the Enterprise: DevOps, Organizational Dynamics 2020» респонденты выделили следующие ключевые задачи DevOps в плане изменения корпоративной культуры: преодоление сопротивления изменениям (35%), развитие коммуникаций между командами, не привыкшими работать вместе (34%) и снятие изолированности (33%). По мере того, как растет приоритет внутрикорпоративного сотрудничества, растет и потребность разработчиков и ИТ-специалистов в стандартизации методов автоматизации и расширении сценариев ее использования.



Гибридные и мультиоблачные вычисления становятся важнейшими компонентом информационных систем. В этих условиях ИТ-организациям нужны платформы автоматизации, способные связать традиционные ИТ-системы с современными сервисами, простирающимися от корпоративных дата-центров до самых дальних границ сети. Ansible Automation Platform 2 подвергся кардинальной переработке с учетом реалий гибридных облачных вычислений и значительно облегчает ИТ-командам решение задач комплексной автоматизации самых разных сред и систем в единой стандартизированной манере. Контроллер автоматизации (ранее Ansible Tower) позволяет пользователям надежно и согласованно масштабировать автоматизацию по требованию, применяя системный подход для стандартизации методов автоматизации и минимизации нештатных ситуаций при решении задач автоматизации.



Другим важным новшеством Ansible Automation Platform в плане комплексной автоматизации в открытом гибридном облаке стала автоматизационная mesh-сеть (automation mesh). Эта сеть связывает воедино отдельные компоненты автоматизации и проверяет состояние сред автоматизации на всех участках ИТ-ландшафта. Обеспечивая связь в условиях разнообразия вычислительных сред и сетей, автоматизационая сеть повышает гибкость и отказоустойчивость без ущерба для безопасности, расширяя возможности применения и масштабирования автоматизации на предприятии.



Поскольку автоматизация теперь охватывает гибридное облако, ее инструменты больше не являются монопольной вотчиной специалистов по эксплуатации ИТ-систем. Наряду с ними автоматизацией теперь должны заниматься и разработчики, но для этого требуется технология автоматизации, которая легко переносится, отличается повышенной гибкостью и хорошо масштабируется, охватывая все составляющие ИТ-среды. Ansible Automation Platform 2 решает именно эту задачу, позволяя расширить круг тех, кто занимается автоматизацией, за счет новой облачно-ориентированной архитектуры, а также новых средств совместной работы и девелоперских инструментов для создания, тестирования, распространения и управления контентом автоматизации.



Ansible Automation Platform 2 вводит новую концепцию сред выполнения автоматизации (automation execution environments), которые пришли на смену Ansible Engine и представляют собой автономные пространства автоматизации, которые можно легко реплицировать и использовать повторно. Эти среды помогают ИТ-специалистам масштабировать и ускорить доставку инструментов автоматизации в разные среды, а также значительно снизить расходы и сложности, связанные с поддержанием единой стандартизованной платформы автоматизации для всех составляющих открытого гибридного облака.



Кроме того, появившийся в Ansible Automation Platform 2 навигатор контента автоматизации (automation content navigator) позволяет быстрее проверять работоспособность автоматизационного контента даже в самых крупных средах. Это помогает всем, кто занимается автоматизацией, от программистов до системных администраторов, поддерживать операционную согласованность на всех типах систем, от рабочих станций разработчиков до тестовых серверов и производственных площадок.



Улучшение взаимодействия между ИТ-специалистами устраняет обособленность традиционных серверов, виртуальных машин и облачных кластеров Red Hat OpenShift на уровне девелоперских и операционных процессов. Kubernetes-оператор Red Hat Ansible Automation Platform напрямую интегрирует Ansible Automation Platform с Red Hat OpenShift, обеспечивая более гладкое развертывание кластеров автоматизации в облаке, более простое управление и миграцию данных, а также модернизацию платформы с целью повышения ее производительности, делая автоматизацию органичной частью облака.



Компания Red Hat, являясь ведущим экспертом в области автоматизации Ansible, по-прежнему предлагает свои знания и опыт в виде сервиса Red Hat Insights, который помогает заказчику достичь оптимальных результатов автоматизации в открытом гибридном облаке. Помимо уже известных компонентов Automation Analytics, сервис Red Hat Insights также предлагает ряд новых инструментов и функций:



Advisor — анализ контроллеров автоматизации по таким критериям, как доступность, производительность, стабильность и безопасность системы с применением набора рекомендаций, отражающих обширный опыт Red Hat в этой области;

Drift — система базовых показателей на контроллере автоматизации для обеспечения согласованности конфигураций и более точного выявления проблем за счет ретроспективного анализа системных данных;

Policies — позволяют организации создавать свои уникальные политики для выявления и устранения проблемных ситуаций, характерные для ее ИТ-среды.

Ранний доступ к Ansible Automation Platform 2 открыт для всех действующих и потенциальных заказчиков. Выход общедоступной версия Ansible Automation Platform 2.1 планируется в ноябре 2021 года.

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